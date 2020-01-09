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Иран создает "параллельную реальность": эксперт о противостоянии со США

9 января, 18:16

Зеленюк Кристина

Иранское руководство хочет убедить местное население, что сохранило лицо и отомстило за Сулеймани

/ Фото: Reuters

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Целью Ирана при обстреле военных баз США в Ираке является не только месть за смерть генерала Касема Сулеймани, но и демонстрация Вашингтону военных возможностей, чтобы американские войска покинули Ирак, после чего Тегеран получил бы полный контроль над Ираком.

Об этом сооснователь Центра исследований Африки Александр Мишин рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Впрочем, иранцы очень сильно повысили ставки в игре, осуществив нападение на американские объекты, хотя американцы не понесли убытки. Также можно рассматривать текущую ситуацию, как скорую попытку Ирана утолить жажду иранской толпы в мести американцам за Сулеймани. Уже очевидно, что внутри страны формируется параллельная медиа-реальность, которая должна убедить местное население, что иранское руководство сохранило лицо и отомстило за мученика. То есть, это акция для иранцев перед выборами в парламент страны, которые пройдут 21 февраля 2020 года", – говорит эксперт-международник.

Ранее писалось, что эксперт рассказал, как быстро США могут справиться с Ираном .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "США против Ирана: будет ли большая война и у кого шансы на победу" .

Напомним, 5 января парламент Ирака принял резолюцию, которой требовал от американских войск покинуть страну, где находится 5200 военных США.

Это произошло на фоне обострения, к которому привела ликвидация командира иранского спецназа "Аль-Кудс" Касема Сулеймани под Багдадом 3 января.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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Ирак Иран США противостояние Касем Сулеймани

Источник: Сегодня

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