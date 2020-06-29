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Иран выдал ордер на арест Трампа

29 июня, 15:51

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Президенту США объявили обвинения "в убийстве и терроризме"

В Иране в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и обратились в Интерпол с просьбой помочь его задержать. Об этом написало агенство IRNA.

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Прокурор Тегерана Али Мехр утверждает, что Дональд Трамп и еще более 30 политических и военных представителей США участвовали в убийстве генерала Касема Сулеймани в Багдаде. В Иране им предъявлены "обвинения в убийстве и терроризме".

Мехр добавил, что президент США оказался во главе списка подозреваемых, и что его преследование продолжится даже после завершения его президентского срока.

Прокурор подчеркнул, что судебная власть Ирана издала распоряжение о привлечении этих людей к ответственности и требует присвоения им красного статуса через Интерпол.

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Напомним, что ранее 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

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Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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Иран интерпол арест Дональд Трамп

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