Иран выдал ордер на арест Трампа

В Иране в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и обратились в Интерпол с просьбой помочь его задержать. Об этом написало агенство IRNA.

Реклама

Прокурор Тегерана Али Мехр утверждает, что Дональд Трамп и еще более 30 политических и военных представителей США участвовали в убийстве генерала Касема Сулеймани в Багдаде. В Иране им предъявлены "обвинения в убийстве и терроризме".

Мехр добавил, что президент США оказался во главе списка подозреваемых, и что его преследование продолжится даже после завершения его президентского срока.

Прокурор подчеркнул, что судебная власть Ирана издала распоряжение о привлечении этих людей к ответственности и требует присвоения им красного статуса через Интерпол.

В тренде Новая провокация Кремля: у границ США перехватывают самолеты ВВС РФ

Напомним, что ранее 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Реклама

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама