Ирану грозят сильнейшими в истории санкциями

Сегодня, 17:25

США призывают страну к созданию новой ядерной сделки

фото AFP
фото AFP

Государственный секретарь США Майк Помпео угрожает ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если его правительство не изменит курс. Об этом сообщает AP.

Помпео призвал к созданию новой ядерной сделки с Ираном после того, как президент Дональд Трамп вышел из пакта 2015 года. Глава Госдепа говорит, что администрация Трампа предпочитает заключить договор, который будет ратифицирован Конгрессом.

Помпео составил список из 12-ти "основных требований" для Ирана, в котором говорится о том, что Тегеран должен прекратить обогащение урана и обработку плутония. Кроме того, Иран должен обеспечить "безусловный доступ ко всем ядерным объектам на всей территории страны".

Помпео заявил, что Иран также должен "освободить всех граждан США", прекратить поддержку повстанцев хуситов в Йемене, "вывести все войска из Сирии" и прекратить угрожать Израилю.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения по Ирану, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.
Иран, США, конгресс, санкции, сделка, ядерное соглашение

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