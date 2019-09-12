Ирану надо забыть об обогащении урана — Трамп

Он выразил уверенность, что Ирану придется пойти на подписание нового соглашения с США

/ Фото: AFP

Ирану следует забыть о своем желании производить обогащение урана. С таким заявлением выступил в среду в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие. И они (иранцы. – Ред.) никогда не будут иметь ядерного оружия. И если они думают об обогащении (урана), то могут забыть об этом. Для них обогащение (урана) будет очень опасным. Очень, очень опасным. Можете донести это до Ирана", — сказал американский лидер.

При этом Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о том, возможно ли смягчение американских санкций в отношении Тегерана в целях организации его личной встречи с руководством исламской республики. "Посмотрим, что произойдет", — дважды сказал президент. "Думаю, у Ирана есть потенциал — как и у Северной Кореи. Мы с этими двумя странами ведем дела на очень высоком уровне. Считаю, что у Ирана имеется огромный потенциал (экономического развития)", — отметил Трамп.

Он также по существу дал понять, что не обязательно хотел бы провести переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани на полях предстоящей 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Вы рассматриваете возможность организации встречи с иранским президентом Рухани на ГА ООН?" — спросил у Трампа репортер.

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"Я ничего не рассматриваю", — ответил хозяин Белого дома.

Между тем ранее он несколько раз сигнализировал о готовности встретиться с Роухани в Нью-Йорке. Должностные лица правительства США заверяли, что Трамп не выдвигает никаких предварительных условий проведения таких переговоров.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что США не стремятся к смене режима в Тегеране. "Мы не стремимся к смене режима. Мы надеемся на заключение сделки. Но если нам не удастся заключить сделку, то это тоже нормально", — подчеркнул президент.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Ирану придется пойти на подписание нового соглашения с США с целью преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана из-за серьезных экономических проблем, порожденных американскими санкциями. "Считаю, что им придется пойти на сделку, они никогда [ранее] не находились в таком положении", — заявил Трамп. По его словам, Иран в настоящее время сталкивается с "огромными финансовыми сложностями, и санкции становятся все жестче".

Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по своей ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

Кроме этого, президент Ирана Хасан Рухани дал Европейскому союзу еще два месяца, чтобы выполнить требования Тегерана для спасения ядерного соглашения.

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