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Исследователи опровергли информацию о двух миллионах зараженных коронавирусом в мире

14 апреля, 06:38

Елена Кузьмич

Жертвами вызываемого коронавирусом заболевания стали 119 666 человек

Университет Джонса Хопкинса, который ранее заявил о том, что в мире новым коронавирусом заразились более двух млн человек, под утро 14 апреля, скорректировал свои данные. Согласно его последним сведениям, число инфицированных сейчас составляет 1 919 913 человек.

Жертвами вызываемого коронавирусом заболевания стали, по информации университета, который осуществляет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, 119 666 человек. Причину такой корректировки данных исследователи не озвучили.

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Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 581 918 инфицированных приходятся 23 608 жертв. Ранее в понедельник на сайте университета были опубликованы данные, согласно которым новым коронавирусом в стране заразились 682 619 человек.

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В Испании число инфицированных, по информации университета, составляет 170 099 человек, умерли 17 756, в Италии на 159 516 заразившихся приходятся 20 465 жертв. 137 тысяч человек инфицированы во Франции, 130 тысяч — в Германии, 89 тысяч — в Великобритании.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Напомним, что у 79 китайцев выявили коронавирус после возвращении из РФ: что произошло.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США рекорд опровержение коронавирус

Источник: ТАСС

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