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Исследователи заявили, что гидроксихлорохин неэффективен при лечении коронавируса

22 апреля, 05:05

Елена Кузьмич

Ранее президент США Дональд Трамп активно высказывался в поддержку препарата

Результаты применения противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения заразившихся коронавирусомдемонстрируют его неэффективность. К такому выводу, как сообщает агентство Associated Press (АП), пришла группа американских исследователей, которые ознакомились с историей болезни 368 инфицированных.

По информации агентства, противомалярийный препарат применялся по согласованию с пациентами в медицинских центрах, подчиняющихся министерству по делам ветеранов США. Ранее у всех пациентов было выявлено заражение коронавирусом. АП подчеркивает, что выводы группы исследователей к настоящему моменту не были изучены независимыми экспертами и не были опубликованы в медицинских изданиях.

Тем не менее, по данным АП, исследователи утверждают, что среди тех пациентов, которые принимали гидроксихлорохин, смертность составила 27,8%. Среди тех, кто принимал его в сочетании с антибиотиком Азитромицин, смертность составила 22,1%.

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При этом из числа тех, в отношении кого врачи придерживались стандартного набора процедур для борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом, смертность составила 11,4%. АП отмечает, что, по словам исследователей, результаты их работы демонстрируют необходимость проведения клинических испытаний, а также тщательного изучения их результатов независимыми экспертами перед тем, как препарат будет одобрен для лечения инфицированных пациентов.

Ранее президент США Дональд Трамп активно высказывался в поддержку препарата. В начале апреля он сообщил, что США запасли более 29 млн доз гидроксихлорохина для апробирования в целях борьбы с коронавирусом. При этом противники президента обвиняли его в попытках "протолкнуть" средство, эффективность и безопасность которого в борьбе с коронавирусом пока не доказаны.

Ранее ученые назвали другой препарат для лечения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США лечение пневмония малярия коронавирус лекарство

Источник: ТАСС

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