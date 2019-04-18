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Иванка Трамп отказалась возглавить Всемирный банк: известна причина

Сегодня, 13:46

Столь высокопоставленную должность советнице Белого дома предложил ее отец-президент

Иванка Трамп в Белом доме. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Иванка Трамп в Белом доме. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Американский президент Дональд Трамп предлагал своей дочери и советнице Иванке Трамп возглавить Всемирный банк, новым председателем которого стал замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас.

По словам самой Иванки, глава Белого дома аргументировал это тем, что она "очень хорошо разбирается с цифрами". Однако она отказалась от столь высокой должности, сказав, что ее вполне устраивает должность советника администрации президента.

Кроме того, выступая перед журналистами во время визита в Кот-д'Ивуар 17 апреля, она уточнила, что предложение о работе "прозвучало в форме вопроса".

37-летняя Иванка Трамп также считает, что Мэлпас отлично справится с вверенными ему обязанностями.

Ей также задали вопрос, не предлагал ли отец ей еще другие должности.

"Пусть это останется между нами", – ответила она.

Напомним, что на фоне отставки экс-руководителя Всемирного банка Джима Ен Кима в феврале пресса называла старшую дочь Трампа одним из основных кандидатов на должность следующего председателя организации. Однако в итоге президент США номинировал Мэлпаса.

Мы также писали, что Иванка Трамп вместе с главой Минфина США Стивеном Мнучиным возглавили американскую делегацию на открытии посольства страны в Иерусалиме.

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Тег Трамп, Всемирный банк, Дональд Трамп, Иванка Трамп

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