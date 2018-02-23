Иванка Трамп прибыла в Южную Корею на закрытие Олимпиады

Иванка Трамп, советник президента США, приехала в Южную Корею, где встретится с президентом страны Мун Чжэ Ином и посетит церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

"Для меня большая честь быть здесь в Южной Корее с американской делегацией. Мы очень воодушевлены (возможностью) посетить зимние Олимпийские игры 2018 года, поддержать американскую команду и подтвердить нашу твердую и непоколебимую поддержку народу Республики Корея", – заявила она журналистам в международном аэропорту в Инчхоне.

Ожидается, что позже Иванка Трамп отправится на ужин с Мун Чжэ Ином, а затем – в Пхёнчхан, где встретится с американскими спортсменами и посетит церемонию закрытия Олимпиады.

Также на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане будет присутствовать и делегация из КНДР, однако пока неизвестно, состоится ли какая-либо неформальная встреча между представителями США и Северной Кореи.

Напомним, ранее мы писали, что Северная Корея потратила примерно 240 миллионов вон (более 220 тысяч долларов) на визит делегации на Олимпиаду. Это в 4,5 раза больше чем страна потратила на подготовку спортсменов.

Напомним, что Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

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