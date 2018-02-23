Иванка Трамп прибыла в Южную Корею на закрытие Олимпиады

Сегодня, 12:48

Советница президента США посетит церемонию закрытия Олимпиады и встретится с американскими спортсменами

Фото: AFP
Фото: AFP

Иванка Трамп, советник президента США, приехала  в Южную Корею, где встретится с президентом страны Мун Чжэ Ином и посетит церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

"Для меня большая честь быть здесь в Южной Корее с американской делегацией. Мы очень воодушевлены (возможностью) посетить зимние Олимпийские игры 2018 года, поддержать американскую команду и подтвердить нашу твердую и непоколебимую поддержку народу Республики Корея", – заявила она журналистам в международном аэропорту в Инчхоне.

Ожидается, что позже Иванка Трамп отправится на ужин с Мун Чжэ Ином, а затем – в Пхёнчхан, где встретится с американскими спортсменами и посетит церемонию закрытия Олимпиады.

Также на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане будет присутствовать и делегация из КНДР, однако пока неизвестно, состоится ли какая-либо неформальная встреча между представителями США и Северной Кореи.

Напомним, ранее мы писали, что Северная Корея потратила примерно 240 миллионов вон (более 220 тысяч долларов) на визит делегации на Олимпиаду. Это в 4,5 раза больше чем страна потратила на подготовку спортсменов. 

Напомним, что Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Следить за Белыми Играми удобно в специальной разделе на нашем сайте. Расписание Олимпиады-2018 – удобная таблица с календарем всех стартов по датам и видам спорта. Отдельно выделены дни, в которые будут разыграны медали в каждом виде программы. Медальный зачет Олимпиады-2018 – актуальная информация о количестве медалей, завоеванных спортсменами из всех стран-участниц Игр.
США, олимпиада, Трамп, южная корея, Иванка Трамп
Источник:

Интерфакс

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