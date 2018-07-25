Иванка Трамп закрывает свой бренд ради отца

Сегодня, 05:37

Иванка начала бизнес, связанный с продажей линии женской одежды и аксессуаров в 2014 год

Иванка Трамп. Фото: AFP
Иванка Трамп. Фото: AFP

Дочь президента США, а также его советница Иванка Трамп решила закрыть свой бренд и сосредоточиться на работе в Белом доме. Об этом сообщает ABC со ссылкой на ее заявление.

"После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь к бизнесу и вернусь ли вообще, но я знаю, что в ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я делаю здесь, в Вашингтоне", — указала она.

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Отмечается, что Иванка начала бизнес, связанный с продажей линии женской одежды и аксессуаров в 2014 году.

В июне 2017 года Иванку Трамп вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви.

Как сообщалось, Иванка за три месяца зарегистрировала в Китае более 10 новых торговых марок для своего бренда, что в очередной раз поднимает вопрос о возможности наличия конфликта личных и политических интересов.

Также мы писали, что Иванку Трамп высмеяли за научный эксперимент. Пользователи сети обвинили ее в позерстве и неумении исполнять обязанности помощника президента США.

Ранее дочь Трампа призналась, что была панком. Оказывается, утонченная и элегантная Иванка в молодости переживала мятежные времена и даже окрасила волосы в синий цвет.
бизнес, бренд, Иванка Трамп
Источник:

RT

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