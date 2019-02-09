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Иванка Трамп заявила, что не знала о планах отца построить небоскреб в Москве

Сегодня, 02:55

По словам дочери президента США, в отношении проекта в Москве не было проведено достаточных проверок

Фото: AFP
Иванка Трамп заявила, что не знала о планах отца построить небоскреб в Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e18/b82/5c5e18b8284c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e18/b82/5c5e18b8284c8.jpg США По словам дочери президента США, в отношении проекта в Москве не было проведено достаточных проверок

Дочь президента США Иванка Трамп практически не владела информацией о проекте строительства компанией ее отца небоскреба в Москве и не считала его необычным. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Эй-би-си, полностью опубликованном в пятницу.

На вопрос о том, что она знала о данном плане, который так и не был реализован, дочь Дональда Трампа ответила: "Буквально почти ничего". Как она подчеркнула, в связи с данным проектом Trump Organization не заключала какого-либо "юридически обязывающего контракта".

"Я не говорила об этом с представителями какой-либо третьей стороны вне организации", — добавила Иванка Трамп. – "У нас могло иметься 40 или 50 таких сделок, находившихся у кого-то на рассмотрении", - пояснила дочь президента США.

По ее словам, в отношении проекта в Москве не было проведено достаточных проверок, чтобы удостовериться, действительно ли он заслуживает внимания компании.

"Для компании, которая занимается гостиничным бизнесом или застройкой нет ничего странного в том, чтобы иметь отель или [другую] собственность в России, — отметила Иванка Трамп. — Мы не говорим об Иране, это была Россия".

По ее словам, проект даже не находился на "достаточно поздней стадии, чтобы кто-то посетил место предполагаемого строительства".

Вопрос о том, в какой степени Дональд Трамп и лица из его окружения были вовлечены в обсуждение проекта строительства небоскреба в Москве, имеет значение с точки зрения расследования о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Его уже более года ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Политические оппоненты президента США утверждают, что интерес Трампа к проекту может говорить в пользу утверждений о имевшейся связи между его избирательным штабом и Россией во время кампании 2016 года. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее в Белом доме развеяли слухи об Иванке Трамп. Дочь американского президента не претендует на пост главы Всемирного банка.

Также мы писали, что Иванка Трамп закрывает свой бренд ради отца. Иванка начала бизнес, связанный с продажей линии женской одежды и аксессуаров в 2014 году.

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Тег небоскреб, Трамп, Иванка Трамп

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Источник:

ТАСС

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