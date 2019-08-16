Июль стал самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений

/ Фото: AFP

Июль 2019 года стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений на Земле. Об этом сообщило в четверг Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы.

По свидетельству его специалистов, прошлый месяц побил температурные рекорды, зафиксированные за период с 1880 года. В июле 2019 года температура поверхности суши и мирового океана была на 0,95 градуса Цельсия выше аналогичного усредненного показателя за ХХ век, равного 15,8 градуса Цельсия, уточняют американские ученые. Как они подчеркивают, таким образом оказался превзойден на 0,03 градуса Цельсия предыдущий аналогичный температурный рекорд, который метеорологи зафиксировали в 2016 году.

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Кроме того, выяснилось, что площадь ледяного покрова Арктики в июле этого года была на 19,8% меньше усредненного показателя за промежуток времени с 1981 года 2010-й. В Антарктике же площадь льдов в минувшем месяце была на 4,3% меньше усредненного показателя за этот же период. Речь в обоих случаях идет о рекордно низких показателях.

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Напомним, что недавно во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары.

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