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Из доклада в НАТО стало известно о ядерном оружии США в Европе

17 июля, 06:44

Бомбы хранятся на шести американских и европейских базах

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Ядерное оружие Соединенных Штатов Америки в Европе размещено на военных базах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции.

Об этом стало известно из секретного доклада, случайно опубликованного Парламентской ассамблеей НАТО, – информирует The Washington Post.

Доклад под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" подготовил член Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО из Канады еще в апреле, однако СМИ обратили на него внимание лишь недавно.

Документ указывает расположение 150 единиц ядерного оружия США.

"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах – Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", – говорится в докладе, опубликованного во бельгийской газетой De Morgen. Вскоре документ был удален, отмечает американское издание.

На прошлой неделе был обнародован окончательный вариант доклада, в котором места хранения американского ядерного оружия не назывались.

Источник в НАТО заявил The Washington Post, что опубликованный в апреле доклад не был официальным документом альянса. "Мы не комментируем подробности о ядерном потенциале НАТО", – добавил он.

Автор статьи отмечает, что доказательства присутствия американского ядерного оружия в Европе были и раньше. Так, в 2009 году Фил Мёрфи, занимавший в то время пост посла США в ФРГ, в дипломатической телеграмме делился своими опасениями с Берлином относительно того, как долго получится хранить оружие в этих странах.

Американское руководство не стремится к новой гонке вооружений, поэтому не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты класса "земля-земля".

Об этом в своем Twitter заявил 27 июня Марк Эспер, которого президент Дональд Трамп недавно назначил исполняющим обязанности главы министерства обороны США.

"У нас нет намерений развертывать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим новой гонки вооружений", – заверил глава Пентагона.

Он также отметил, что провел встречи с группой ядерного планирования НАТО и с Североатлантическим советом, где обсуждался вопрос "продолжающегося нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

"Альянс по-прежнему твердо привержен тому, чтобы наши сдерживание и оборона оставались надежными", – в то же время, подчеркнул Эспер.

Напомним, ранее в этом году глава польского МИД Яцек Чапутович сказал, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Министр также не исключил, что в будущем в Польше будут размещены атомные арсеналы НАТО. 

Ранее в этом году Белый дом объявил, что США приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с подписанием которого СССР и Америка прекратили ядерную гонку в 1987 году. Подробнее смотрите в сюжете:


США вышли из ракетного договора

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Тег США, НАТО, ядерное оружие, база, доклад, ПА НАТО

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Источник:

Интерфакс

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