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Из США депортируют женщину за "коронавирусный плевок"

25 апреля, 06:16

Станислав Кожемякин

Нелегалка плюнула в фрукты в магазине и теперь ей грозит депортация

В США, где ранее выделили колоссальные средства на борьбу с коронавирусной эпидемией, правоохранители задержали иностранку, которая плюнула на фрукты в супермаркете.

Как сообщает Newsweek, инцидент произошел 22 апреля в городе Холли Хилл, штат Флорида.

В полицию поступил звонок от менеджера магазина, который увидел, как одна из покупательниц откусила мякоть от гуавы, плюнула ее в обе руки и бросила часть в корзину с лаймами, а другую – с апельсинами.

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Прибывшие на место случившегося полицейские задержали женщину. Ею оказалась незаконная 40-летняя мигрантка из Гватемалы Лизетт Сантис.

"Сантис спросили, знает ли она о пандемии COVID-19, на что она ответила "да", а затем сказала "у меня этого нет". Ее спросили, проходила ли она обследование у врача или в больнице, но она ответила "нет",- сказала в суде сотрудница полиции, которая произвела задержание.

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Теперь подсудимой грозит депортация: ее обвиняют в попытке распространения инфекции.

Напомним, что ранее в Германии арестовала 33-летнего мужчину по обвинению в нарушении карантина и по подозрению в распространении коронавируса – он облизывал поручни в метро Мюнхена.

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А в США ранее госпитализировали несколько членов христианской секты, которые "лечились" от коронавируса, принимая внутрь отбеливатель.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США фрукты депортация Флорида плевок коронавирус нелегальные мигранты COVID-19

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