Из США в Германию экстрадировали бывшего надзирателя концлагеря в Польше

Из США в Германию экстрадировали Якова Палия, 95-летнего уроженца Ивано-Франковской области, бывшего надзирателя концлагеря в Польше.

После войны он иммигрировал в Америку. Скрыл свое прошлое и получил гражданство США. Но в 2003 году, Минюст выдал ордер на его депортацию. Ведь фамилию Палия нашли в старом нацистском реестре. Мужчина несколько раз подавал апелляцию, поэтому его переезд постоянно откладывали. Наконец, суд выдал ордер на арест. И бывшего надзирателя концлагеря из дома сразу отправили в аэропорт. Оттуда – в немецкий Дюссельдорф. Там он будет жить в доме престарелых. Яков Палий служил в концлагере в 1943 году. В том же году были заключены и убиты более 6000 человек. Впрочем, он отрицает любую причастность к военным преступлениям и настаивает, что работал простым охранником.

Ранее сообщалось, что бывший охранник концентрационных лагерей Освенцим и Бухенвальд Йохан Брайер, обвинявшийся в причастности к уничтожению более 200 тысяч евреев во время Второй мировой войны, умер в США в возрасте 89 лет.

По данным следствия, родившийся в Чехословакии Брайер в 17 лет вступил в ряды СС и был надзирателем в концентрационных лагерях Освенцим и Бухенвальд. Сам обвиняемый утверждал, что, хотя и был охранником в концлагерях, не имел никакого отношения к убийству евреев.

В 1952 году Брайер эмигрировал в США. В 1992 году американское министерство юстиции обвинило его в связях с нацистами и попыталось депортировать из страны, однако после длительного судебного разбирательства ему было разрешено остаться в США, и процесс против него был приостановлен.

Также сообщалось, что суд в Мюнхене признал Ивана (Джона) Демьянюка виновным в соучастии в убийстве сотен тысяч евреев в концентрационном лагере "Собибор", приговорив его к 5-ти годам заключения.

Рожденного в Украине Ивана Демьянюка признали виновным в том, что он был охранником в концентрационном лагере "Собибор" в оккупированной нацистами Польше. Демьянюк выслушал приговор суда, сидя в инвалидной коляске, но не проявил никакой реакции.