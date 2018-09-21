Из Tesla ушел уже пятый топ-менеджер за месяц

Сегодня, 14:46

Инвесторы встревожены "бегством топ-менеджеров" из Tesla

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Уже пятый руководитель высшего звена менее чем за месяц покидает компанию по производству электромобилей Tesla Inc., принадлежащей предпринимателю Илону Маску, – из корпорации уходит вице-президент по международным закупкам и поставкам Лиам О'Коннор, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как сообщается, Tesla переманила О'Коннора из Apple в марте 2015 года. Отметим, корпорация Apple тем временем активно берет на работу бывших сотрудников Tesla.

Ранее в сентябре из Tesla ушли главный бухгалтер Дейв Мортон, глава кадрового отдела Габриэль Толедано и вице-президент по международным финансам Джастин Маканир. В конце августа от дальнейшей работы в компании отказалась вице-президент по коммуникациям Сара О'Брайен, а в в марте компанию покинула вице-президент по финансам Сьюзан Репо.

Инвесторы встревожены "бегством топ-менеджеров" из Tesla, тем более что по времени оно совпало с участившимися экстравагантными выходками главы компании Илона Маска. Компания остается убыточной. Кроме того, работой Tesla заинтересовались министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
топ-менеджер, Tesla, Маск, Илон Маск
Источник:

Интерфакс

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