Из Tesla ушел уже пятый топ-менеджер за месяц

Уже пятый руководитель высшего звена менее чем за месяц покидает компанию по производству электромобилей Tesla Inc., принадлежащей предпринимателю Илону Маску, – из корпорации уходит вице-президент по международным закупкам и поставкам Лиам О'Коннор, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как сообщается, Tesla переманила О'Коннора из Apple в марте 2015 года. Отметим, корпорация Apple тем временем активно берет на работу бывших сотрудников Tesla.

Ранее в сентябре из Tesla ушли главный бухгалтер Дейв Мортон, глава кадрового отдела Габриэль Толедано и вице-президент по международным финансам Джастин Маканир. В конце августа от дальнейшей работы в компании отказалась вице-президент по коммуникациям Сара О'Брайен, а в в марте компанию покинула вице-президент по финансам Сьюзан Репо.

Инвесторы встревожены "бегством топ-менеджеров" из Tesla, тем более что по времени оно совпало с участившимися экстравагантными выходками главы компании Илона Маска. Компания остается убыточной. Кроме того, работой Tesla заинтересовались министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).