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Из военного бюджета США предлагают выделить 1,4 млрд долларов для сдерживания Китая

12 июня, 00:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Бюджет предусматривает создание Тихоокеанской инициативы

Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября 2020 года – Ред.) предусматривает выделение 1,4 млрд долларов на создание Тихоокеанской инициативы для сдерживания Китая, который две недели скрывал от ВОЗ информацию о коронавирусе. Об этом говорится в документе, который появился на сайте комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

"Бюджет предусматривает создание Тихоокеанской инициативы сдерживания для отправки ясного сигнала Коммунистической партии Китая, что США полностью привержены защите своих национальных интересов в Индо-Тихоокеанском регионе", – говорится в тексте.

"Проект выделяет на инициативу 1,4 млрд долларов, что на 188 млн больше, чем бюджетный запрос на нужды Индо-Тихоокеанского региона, в частности на ПРО, развитие позиционирования и наращивание взаимодействия с союзниками и партнерами", – считают в США

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"Бюджетом также утверждаются 5,5 млрд расходов на инициативу в 2022 финансовом году, в связи с чем министру обороны необходимо разработать план трат", – читаем в документе.

Ранее мы писали о том, что Китай и США объявили холодную войну, а Украина оказалась между молотом и наковальней.

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бюджет Китай США противостояние

Источник: ТАСС

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