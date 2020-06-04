Из-за беспорядков в США Трамп может задействовать закон о подавлении восстаний военными

Президент США Дональд Трамп в случае необходимости задействует закон о подавлении восстаний военными, но полагается на силы Национальной гвардии Соединенных Штатов во время урегулирования ситуации с протестами в стране. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Речь идет о законе 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны. В последний раз к нему прибегали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. "У этого президента есть одна цель — защита американских улиц. Закон о восстании — доступный инструмент. У президента есть единоличное право его задействовать, если будет нужно, он его использует", — сказала Макинани.

Ранее пресс-секретарь заявляла, что Трамп может воспользоваться этим законом в связи с регулярно перерастающими в беспорядки протестами, которые охватили страну. В свою очередь министр обороны США Марк Эспер в среду на брифинге в Пентагоне выступил против этой идеи. По его мнению, к использованию "регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях".

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Напомним, что во многих американских штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, на данный момент задействованы 20,4 тыс. бойцов в 28 штатах и столичном округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Ранее Трамп похвалил себя за массовые аресты.

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