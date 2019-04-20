Из-за бурь в США погибло пять человек
Изначально стихия бушевала в трех штатах — Флориде, Алабаме и Джорджии
Бури на территории южных штатов США привели к гибели пяти человек. Об этом сообщило агентство АП.
Ранее сообщалось о трех погибших. Всего же в общей сложности три человека погибли в штате Миссисипи, один в Алабаме и один во Флориде.
Изначально стихия бушевала в трех штатах — Флориде, Алабаме и Джорджии. Однако, как сообщает издание, торнадо ожидаются также в некоторых районах Миссисипи, Южной и Северной Каролины и Вирджинии.
Напомним, что в начале года песчаная буря обрушилась на Египет, накрыв столицу, а также ряд портовых городов. Природная стихия стала причиной задержки рейсов в аэропорту Каира, многие жители которого пережидали бурю в домах. По этой же причине была ограничена видимость на дорогах.
Кроме того, как мы писали, в результате сильнейшей засухи прошлой осенью на юго-восток Австралии тоже пришла массивная песчаная буря. В связи с этим небо во многих городах, включая крупнейший Сидней и столицу Канберру, стало оранжевого цвета.
Из-за массового обращения австралийцев в больницы, местный Минздрав призвал их оставаться в закрытых помещениях. Это касается детей, пожилых людей и страдающих от проблем c дыханием.
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