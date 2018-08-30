Из-за Китая и России материковая Америка оказалась под угрозой – генерал

Сегодня, 11:29

Современные китайские и российские вооружения способны достичь территории США

Пентагон. Фото: pixabay.com
Пентагон. Фото: pixabay.com

Материковая Америка, которая считалась недосягаемой для иностранных армий со времен окончания Холодной войны, теперь находится под угрозой современного российского и китайского оружия. Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Терренс О'шонесси, который возглавляет Северное командование США передает NewsWeek.

"Мы находимся в меняющейся обстановке безопасности. Раньше мы думали, что нас окружают океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достичь нашей территории", – заявил он.

В США заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерал ВВС США Пол Сельва рассказал о развитии возможных конфликтов США с Россией и Китаем.

При условиях конфликта с Россией, упор был бы на ВВС и армию, тогда как противостояние с Китаем происходило бы в основном в море и воздухе. 

Генерал также рассказал о разработке Пентагоном "глобального плана" военных кампаний, однако отметил, что выяснение того, какой сценарий окажется наиболее вероятным – достаточно сложная задача. 

Специалист отметил, что помимо угроз со стороны России и Китая. учитываются риски военного конфликта, которые исходят от КНДР, Ирана и террористических организаций. 

Напомним, недавно специалист по вопросам обороны и национальной безопасности США, профессор Роберт Фарли назвал пять стран и регионов, которые в 2018 году могут развязать Третью мировую войну.
Россия, Китай, США, Пентагон

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