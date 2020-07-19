Из-за коронавируса Трамп проводит "телефонные митинги" с избирателями

Из-за распространения COVID-19 президент США Дональд Трамп объявил о переходе на телеконференции со своими сторонниками вместо обычных собраний на стадионах, что позволит подключать множество людей к телефонной линии.

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"Пока это не будет решено, нам будет сложно проводить эти большие массовые митинги, так что я провожу телефонные митинги, и мы будем называть их "митингами Трампа", – заявил он во время "телефоного митинга" в штате Висконсин, сообщает CNN..

Трамп подчеркнул, что организация очных митингов требует соблюдения санитарно- эпидемиологических мер предосторожности, но окончательно не исключил проведение дополнительных "личных кампаний".

В свою очередь, оппонент Трампа на будущих выборах лидера государства, демократ Джозеф Байден из-за пандемии коронавируса также не намерен проводить масштабные митинги. Политик допустил, что мероприятия небольшого масштаба он будет организовывать.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17–20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

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Добавим, что действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов от делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Ранее сообщалось, что Байден и Трамп будут выяснять умственные способности обоих. Так, экс-вице-президент США Джозеф Байден предложил президенту США Дональду Трампу во время дебатов внести окончательную ясность в вопрос, кто сообразительнее другого.

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