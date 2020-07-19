Українська
$ 27,27
31,13
  1. Мировые новости
  2. США

Из-за коронавируса Трамп проводит "телефонные митинги" с избирателями

19 июля, 04:01

Елена Вус Елена Вус

Американский лидер окончательно не исключил проведение дополнительных личных кампаний

Из-за распространения COVID-19 президент США Дональд Трамп объявил о переходе на телеконференции со своими сторонниками вместо обычных собраний на стадионах, что позволит подключать множество людей к телефонной линии.

Реклама

"Пока это не будет решено, нам будет сложно проводить эти большие массовые митинги, так что я провожу телефонные митинги, и мы будем называть их "митингами Трампа", – заявил он во время "телефоного митинга" в штате Висконсин, сообщает CNN..

Трамп подчеркнул, что организация очных митингов требует соблюдения санитарно- эпидемиологических мер предосторожности, но окончательно не исключил проведение дополнительных "личных кампаний".

В свою очередь, оппонент Трампа на будущих выборах лидера государства, демократ Джозеф Байден из-за пандемии коронавируса также не намерен проводить масштабные митинги. Политик допустил, что мероприятия небольшого масштаба он будет организовывать.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17–20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

В тренде
Во Франции загорелся древнейший средневековый собор: фото и видео масштабного пожара
Реклама

Добавим, что действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов от делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Ранее сообщалось, что Байден и Трамп будут выяснять умственные способности обоих. Так, экс-вице-президент США Джозеф Байден предложил президенту США Дональду Трампу во время дебатов внести окончательную ясность в вопрос, кто сообразительнее другого.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

конференция митинги избиратели предвыборная кампания Дональд Трамп выборы в США

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Санкции США против
Санкции США против "Северного потока – 2" отложили: что произошлоСША
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам России
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам РоссииСША
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в мире
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в миреСША
Стали известны результаты первой фаза испытаний вакцины от коронавируса
Стали известны результаты первой фаза испытаний вакцины от коронавирусаСША
Илон Маск назвал украинского конструктора Королева
Илон Маск назвал украинского конструктора Королева "одним из лучших"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять