Из-за коронавируса в мире вакцинации избежали 80 млн детей

Пандемия коронавируса привела к приостановке в мире массовой вакцинации 80 млн детей возрастом до 1 года.

Об этом информирует агентство Associated Press со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и их партнеров.

Были прерваны кампании по вакцинации детей от кори, полиомиелита и холеры.

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"Перебои в проведении программ иммунизации из-за пандемии COVID-19 рискуют свести на нет десятилетия прогресса в вакцинации от таких предотвратимых заболеваний, как корь", – сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Согласно информации международных организаций, в почти 40 странах, главным образом в Африке, прерваны не менее 46 кампаний по вакцинации детей от полиомиелита. Прививки от кори перестали делать в 27 странах.

Как отмечается, одной из причин возникших проблем с вакцинацией стало закрытие странами границ из-за пандемии, что сделало невозможной доставку иностранных вакцин.

"Мы не можем допустить, чтобы наша борьба с одной болезнью свела на нет долгосрочный прогресс в борьбе с другими заболеваниями", – сказала исполнительный директор Детского фонда (ЮНИСЕФ) Хенриетта Фор.

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ВОЗ сообщила, что обнародует рекомендации для стран по вопросам безопасного осуществления вакцинации в период пандемии COVID-19.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев делать вакцинацию от кори и туберкулеза, поскольку они являются не менее опасными болезнями, чем коронавирус. Ранее президенту сообщили, что, несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась. В то же время сейчас количество вакцинаций уменьшилась на 20%.

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