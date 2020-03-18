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Из-за коронавируса в США началась нехватка донорской крови

18 марта, 01:15

Елена Кузьмич

На юге Калифорнии было отменено почти 160 переливаний крови в течение нескольких недель

Нехватка донорской крови наблюдается на юге американского штата Калифорния из-за того, что люди стали реже сдавать кровь в связи со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила директор службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристина Гэли.

"Американский Красный Крест столкнулся с жесткой нехваткой донорской крови ввиду беспрецедентного числа отмен визитов для ее сдачи. По состоянию дел на 16 марта на юге Калифорнии было отменено почти 160 переливаний крови в течение нескольких недель. Это значит, что во всем регионе было на 5,5 тыс. случаев сдачи крови меньше нормы", — отметила Гэли. По ее словам, запасов ряда групп донорской крови сейчас хватит лишь на пять дней.

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Директор службы объяснило это тем, что люди опасаются заразиться новым коронавирусом во время сдачи крови, преувеличив значимость рекомендаций врачей избегать непосредственного контакта с другими людьми. "Сдавать и переливать себе донорскую кровь безопасно. Нет доказательств того, что новый коронавирус распространяется или передается через кровь", — утверждала доктор Гэли.

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США кровь донорство коронавирус

Источник: Интерфакс

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