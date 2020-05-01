Из-за коронавируса вакцинация оказалась под угрозой в десятках стран: что произошло

Карантинные ограничения на авиаперелеты, которые были введены из-за угрозы коронавируса, могут ослабить кампаний по вакцинации в десятках стран мира.

Об этом рассказала представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ – Ред.) Марикси Меркадо.

По ее словам, десятки стран рискуют исчерпать запасы вакцин из-за задержек в поставках. С особенным риском сталкиваются 26 стран – в Африке, а также Мьянме и Северной Корее.

Реклама

С 22 марта ЮНИСЕФ столкнулся с 70 – 80-процентным сокращением объема транспортировки вакцин из-за уменьшения количества коммерческих рейсов и ограниченного масштаба чартерных рейсов. А в 2019 году ЮНИСЕФ доставил 2,34 млрд доз вакцин в 100 стран – для 45% детей в мире в возрасте менее пяти лет.

Также растут грузовые тарифы на авиалиниях – до 200%, а это может оказаться большой проблемой для стран с ограниченными ресурсами.

В тренде Чем живут украинцы в ожидании эвакуации из других стран

До пандемии коронавируса каждый год вакцины от кори, полиомиелита и прочих болезней были недоступны для 20 млн детей младше одного года по всему миру.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация вокруг коронавируса подрывает международные кампании по вакцинированнию детей от прочих заболеваний. Гебрейесус заметил, что уже 21 стране с низким и средним уровнем доходов не хватает вакцин из-за перекрытия границ.

Реклама

Добавим, что ранее мы сообщали о том, какие болезни могут атаковать планету после коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама