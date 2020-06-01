Из-за протестов у Белого дома Трампу пришлось спрятаться в бункере – CNN

Вместе с Трампом в укрытии находились супруга Мелания и сын Бэррон

Из-за массовых протестов, которые бушуют в Соединенных Штатах, президенту США Дональду Трампу временно пришлось спрятаться в бункер. Инцидент произошел в пятницу, когда протестующие собрались возле Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома и источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, президент США пробыл в бункере около часа. Вместе с Трампом в укрытии находились супруга Мелания и сын Бэррон.

Как отмечает The New York Times, в подземном бункере в день террористических атак 11 сентября 2001 года на некоторое время укрывался на тот момент президент США Джордж Буш. После убежище почти не использовалось.

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Напомним, массовые протесы в США вспыхнули после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города.

К вечеру субботы, 30 мая, протесты распространились на несколько десятков крупных американских городов и переросли в беспорядки. Для усмирения протестующих власти вывели на улицы городов Нацгвардию.

Как отмечают американские СМИ, протестующих становится все больше. В десятках городов и целых штатах запрещено выходить ночью на улицу. Задержаны уже более 4,1 тыс. человек, которым предъявляют обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог.

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