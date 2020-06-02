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Из-за протестов в 40 американских городах объявили комендантский час

2 июня, 04:02

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ограничения вводятся, чтобы гарантировать безопасность граждан и сохранность имущества

Комендантский часиз-за протестов в США действует на территории примерно 40 американских городов, в том числе и в Нью-Йорке.

О введении комендантского часа в городе с 23:00 понедельника до 05:00 вторника заявил мэр Билл де Блазио. Как следует из его исполнительного указа, в эти часы "особенно трудно поддерживать общественный порядок". Ограничения вводятся, чтобы гарантировать безопасность граждан и сохранность имущества, а также предотвратить распространение нового коронавируса, говорится в документе.

Запрет касается как передвижения по улицам города пешком, так и перемещения на автотранспорте. Нарушителям может грозить тюремное заключение продолжительностью до трех месяцев, а также штраф в размере до 500 долларов. Не распространяется комендантский час, в частности, на пожарных, полицейских, медицинских работников, сотрудников ряда продуктовых магазинов и аптек. Власти города подтвердили, что не намерены наказывать бездомных, которые останутся на улицах.

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За последние сутки в городе задержали во время протестов и беспорядков более 250 человек. Семь стражей порядка пострадали, 11 автомобилей полиции были повреждены.

Среди крупнейших городов, где из-за протестов ввели указанные ограничения: Лос-Анджелес, Сан-Хосе и Сан-Франциско (все в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Филадельфия и Питтсбург (оба в штате Пенсильвания), Даллас и Сан-Антонио (оба в штате Техас), Майами, Джексонвилл и Орландо (все в штате Флорида), Колумбус, Цинциннати, Дейтон и Кливленд (все в штате Огайо), Сиэтл (штат Вашингтон), Детройт (штат Мичиган), Миннеаполис и Сент-Пол (оба в штате Миннесота), Луисвилл (штат Кентукки).

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В этот список также включен Вашингтон. Ограничения в американской столице, где имели место многочисленные случаи грабежей и поджогов зданий, будут действовать не менее двух суток. Аризона пока остается единственным штатом, на всей территории которого введен комендантский час.

В ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что власти США готовы применить силу для восстановления правопорядка после протестов.

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США протесты комендантский час беспорядки

Источник: ТАСС

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