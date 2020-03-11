Из-за редкой болезни непьющая американка постоянно чувствует себя пьяной

У 26-летней американки Алиссы Келш установили редкостную болезнь.
Алисса все время чувствовала себя пьяной. Взгляд был рассеянный, а речь – спутанная. Кроме того, от нее пахло спиртом. Мать Алиссы знала, что дочь не пьет. Поэтому всерьез забеспокоилась и отправила ее к врачам.
После многочисленных обследований и выяснилось, что у девушки – редкое заболевание.
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Попадая в организм Алиссы, глюкоза и углеводы превращаются в этанол. Сейчас Алисса назначили лечение. Ее состояние постепенно улучшается.
Ранее "Сегодня" писали о том, чем грозит совместное потребление белков и углеводов. Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 13 женщин и 14 мужчин, средний возраст которых составлял 23 года. Выяснилось, что одновременное употребление белков и углеводом негативно действует на энергетический баланс организма, меняет пищевые пристрастия и содействует накопление организмом жира.
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