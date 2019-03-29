Из-за селфи турист сорвался с 1200-метровой скалы
Мужчина из Китая сорвался со скалы Игл-Рок, нарушив все мыслимые меры безопасности ради яркого кадра
В одном из самых популярных туристических объектов в США – расположенном в штате Аризоне национальном парке Гранд-Каньон – погиб турист, который, нарушив все возможные меры безопасности, сорвался со скалы в погоне за ярким кадром на память.
Как сообщили агентству Associated Press в экскурсионной компании Grand Canyon West, погибший был жителем китайского Макао в возрасте около 50 лет. В парк он прибыл в составе организованной туристической группы из 11 человек. Трагедия случилась на второй день их семидневного тура.
Желая сделать красивое селфи на смотровой площадке скалы Игл-Рок, мужчина стал на край, оступился и сорвался в пропасть, глубина которой составляет около 1,2 тыс. метров.
На данный момент тело погибшего удалось достать при помощи вертолета спасателей.
Напомним, ранее мы писали, как любовь к потрясающим фотографиям едва не стоила жизни путешественнице на Бали – когда девушка попыталась сделать снимок у обрыва над океаном, ее накрыла высокая волна, отбросив на острые камни.
Кроме того, сообщалось, что в погоне за ярким кадром в прошлом году в одном из ресторанов Днепра погибла молодая женщина, которая пыталась съехать по перилам в заведении, но неудачно упала и смертельно повредила шейный отдел позвоночника.
Стоит отметить, что осенью ученые подсчитали, сколько жизней любовь к селфи унесла за последние шесть лет, и назвали категорию людей, которые находятся в самой большой опасности.
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