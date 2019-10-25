Из-за сильных пожаров губернатор Калифорнии объявил окрестности Лос-Анджелеса районом чрезвычайного положения

Огнем охвачена территория в 17 квадратных километров и пожар удалось потушить лишь на 5%

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Лос-Анджелес и Сонома в связи с сильными пожарами. Об этом он сообщил в Twitter.

"Я объявил чрезвычайное положение в округах Сонома и Лос-Анджелес", — написал он, выразив благодарность 574 пожарным и сотрудникам дежурных служб, которые ведут борьбу с огнем.

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Как сообщила Associated Press со ссылкой на руководителя департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, огнем охвачена территория в 17 квадратных километров и пожар удалось потушить лишь на 5%. Сильный ветер раздувает огонь, и под угрозой могут оказаться около 15 тыс. домов и других строений.

Ранее телекомпания KTLA cообщила, что число эвакуированных из-за пожара может достичь 50 тыс.

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По данным департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес, для борьбы с огнем сейчас используются около 100 пожарных машин, 6 вертолетов и 4 самолета, снабженных системой пожаротушения.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какв Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения. Тогда к приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами.

Это при том, что ранее лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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