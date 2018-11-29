Из-за украинских моряков: Трамп отменил встречу с Путиным

Сегодня, 18:50

Американский президент считает, что "лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон"

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter, объяснив это арестом украинских моряков российскими спецслужбами в Черном море.

"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считают отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.

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Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Также сообщалось, что все 24 членов боевого состава кораблей были арестованы и перевезены в Москву.

Кроме того, мы писали, что ранее Трамп назвал агрессию России "не тем, что все всем нравится" и выразил надежду на, что эскалация будет решена.
азовское море, пленные моряки
Источник:

"Сегодня"

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