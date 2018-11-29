Из-за украинских моряков: Трамп отменил встречу с Путиным

Американский президент считает, что "лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон"

Американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter, объяснив это арестом украинских моряков российскими спецслужбами в Черном море.

"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считают отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Также сообщалось, что все 24 членов боевого состава кораблей были арестованы и перевезены в Москву.

Кроме того, мы писали, что ранее Трамп назвал агрессию России "не тем, что все всем нравится" и выразил надежду на, что эскалация будет решена.