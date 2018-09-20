Из-за урагана "Флоренс" в США погибли две пациентки психбольницы

В США ураган "Флоренс" привел к гибели двух пациенток психиатрической клиники в Южной Каролине – женщины утонули во время транспортировки в полицейском фургоне. Об этом сообщает CNN.

Их перевозили из больницы McLeod Health Darlington города Конвей в Дарлингтон для административной выписки.

Как стало известно, погибшими оказались 45-летняя Винди Ньютон из Северной Каролины и 43-летняя Николетт Грин из Мертл-Бич в штате Южной Каролине.

При этом двое полицейских, которые перевозили пациенток, выжили – они выбрались из затопленной машины и попытались вытащить женщин, но дверь заклинило. Сами же пациенты не могли выбраться, потому что были пристегнуты ремнями безопасности.

Причина инцидента объясняется тем, что волна догнала фургон и уровень воды поднялся слишком быстро. Тела жертв пока не нашли.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.