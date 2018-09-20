Из-за урагана "Флоренс" в США погибли две пациентки психбольницы

Сегодня, 09:34

Трагедия произошла в штате Южная Каролина

Фото: AFP
Фото: AFP

В США ураган "Флоренс" привел к гибели двух пациенток психиатрической клиники в Южной Каролине – женщины утонули во время транспортировки в полицейском фургоне. Об этом сообщает CNN.

Их перевозили из больницы McLeod Health Darlington города Конвей в Дарлингтон для административной выписки.

Как стало известно, погибшими оказались 45-летняя Винди Ньютон из Северной Каролины и 43-летняя Николетт Грин из Мертл-Бич в штате Южной Каролине. 

При этом двое полицейских, которые перевозили пациенток, выжили – они выбрались из затопленной машины и попытались вытащить женщин, но дверь заклинило. Сами же пациенты не могли выбраться, потому что были пристегнуты ремнями безопасности. 

Причина инцидента объясняется тем, что волна догнала фургон и уровень воды поднялся слишком быстро. Тела жертв пока не нашли.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.
США, жертвы, ураган, Флоренс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: twitter.com/GadiNBC

Из-за урагана "Флоренс" американцев атакуют ядовитые муравьи

Сегодня, 04:09

 Они опасны и агрессивны, оказавшись на коже, впиваются в жертву мертвой хваткой

США

Фото: nbcphiladelphia.com

Новая бойня в США: погибли три человека

Сегодня, 07:51

Сын расстрелял родителей в доме престарелых в Пенсильвании
Загрузка...

США

Фото: AFP

В США выросло число жертв урагана "Флоренс": опубликованы фото последствий

Вчера, 09:28

Прибрежный город Уилмингтон практически ушел под воду

США

Фото: AFP

На американскую Пенсильванию обрушился мощный торнадо

15 Июня, 17:39

Свидетели рассказывают, что стихия подняла в воздух мусор и металлические балки
Загрузка...