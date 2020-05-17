Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Мировые новости
  2. США

"Из здания вырвался огромный огненный шар": в центре Лос-Анджелеса произошел взрыв

17 мая, 13:25

Ксения Капустинская

С пламенем пытались справиться более двух сотен пожарных, есть пострадавшие

В центре Лос-Анджелеса в США загорелось нежилое здание на улице Бойд-стрит. Кроме того, после начала пожара там произошел взрыв. Как сообщает Los Angeles Times, в происшествии сильно пострадали 11 пожарных, которые находились в здании в момент взрыва. Они пытались определить источник возгорания.

Все пострадавшие получили серьезные ожоги и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего к тушению огня были привлечены более 240 пожарных.

Как описал произошедшее представитель пожарной охраны Лос-Анджелеса Эрик Скотт, из здания "вырвался огромный огненный шар". Пожарные бежали "прямо через этот огненный шар, чтобы перебраться через улицу", сказал он. Момент взрыва оказался запечатленным на видео:

Видео: American Overwatch

Реклама

В тренде
Социальная дистанция на пляже: будут ли итальянцы отдыхать в отдельных кабинках

Причины происшествия пока остаются загадкой. Однако, по информации Associated Press, известно, что в здании, где возник пожар, хранили масло, предназначенное для фармакологии.

Напомним, недавно пожар произошел в еще одном мировом мегаполисе. Так, в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул 40-этажный небоскреб. Все жильцы небоскреба, а также нескольких соседних домов были немедленно эвакуированы, поэтому жертв удалось избежать.

А вот в России дела со спасением человеческих жизней при пожарах обстоят хуже. На днях в РФ загорелась больница с больными COVID-19, в результате чего погибли пять человек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео США взрыв Лос-Анджелес пожар

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото
Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фотоFun
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптомДругие страны
США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с Помпео
США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с ПомпеоПолитика
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и ДонбассуСША
Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в Украине
Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в УкраинеСША
Посол рассказал, какое вооружение Украина может закупить у США
Посол рассказал, какое вооружение Украина может закупить у СШАУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...