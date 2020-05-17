"Из здания вырвался огромный огненный шар": в центре Лос-Анджелеса произошел взрыв

В центре Лос-Анджелеса в США загорелось нежилое здание на улице Бойд-стрит. Кроме того, после начала пожара там произошел взрыв. Как сообщает Los Angeles Times, в происшествии сильно пострадали 11 пожарных, которые находились в здании в момент взрыва. Они пытались определить источник возгорания.
Все пострадавшие получили серьезные ожоги и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего к тушению огня были привлечены более 240 пожарных.
Как описал произошедшее представитель пожарной охраны Лос-Анджелеса Эрик Скотт, из здания "вырвался огромный огненный шар". Пожарные бежали "прямо через этот огненный шар, чтобы перебраться через улицу", сказал он. Момент взрыва оказался запечатленным на видео:
Причины происшествия пока остаются загадкой. Однако, по информации Associated Press, известно, что в здании, где возник пожар, хранили масло, предназначенное для фармакологии.
Напомним, недавно пожар произошел в еще одном мировом мегаполисе. Так, в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул 40-этажный небоскреб. Все жильцы небоскреба, а также нескольких соседних домов были немедленно эвакуированы, поэтому жертв удалось избежать.
А вот в России дела со спасением человеческих жизней при пожарах обстоят хуже. На днях в РФ загорелась больница с больными COVID-19, в результате чего погибли пять человек.
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