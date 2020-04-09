Сменена погоды нас не спасет: в США заявили, что коронавирус не уйдет, когда потеплеет

Некоторые вирусы, например, простуды, теряют способность быстро размножаться и распространяться с потеплением погоды. Однако не стоит думать, что коронавирус исчезнет в теплое время года.

Об этом заявил директор Национального института США по аллергии и инфекционным болезням Энтони Фаучи в комментарии ABC News, – пишет "Голос Америки".

"Не стоит считать, что смена погоды нам поможет. Надо полагать, что вирус продолжит свое действие. Если погода нам немного поможет – пусть так и будет", – заявил известный врач.

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Интенсивность пандемии может уменьшиться благодаря социальным дистанциям между людьми и другим мерам, но нет научных доказательств того, что солнце и влажность имеют преимущества в его преодолении. Такой вывод содержится в письме Белого дома от коллегии Национальной академии наук США.

"Есть определенные свидетельства, дающие основания полагать, что коронавирус менее эффективно распространяется в среде с высокой температурой и влажностью, но из-за недостатка иммунитета к нему в мире меньшая эффективность может не привести к меньшему распространению болезни без введения действенных мероприятий в сфере общественного здоровья", – говорится в письме.

Ученые приводят пример Китая, где, несмотря на жаркую погоду и высокую влажность, наблюдалось экспоненциальное (т.е. устойчивое) распространение вируса.

Исследователь Тулейнского университета США Чед Бойл исследовал действие вируса при высокой температуре и влажности в течение 16 часов. Однако коронавирус жил дольше гриппа, туберкулеза или вид коронавируса, который вызывает SARS.

"Учитывая то, что в странах, где "летний" климат, таких как Австралия и Иран, вирус быстро распространяется, уменьшение случаев заражения с ростом влажности и температуры в других странах нельзя считать данностью", – отмечается в письме.

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