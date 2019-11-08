Измениться или устареть: Помпео назвал два сценария для НАТО

Без срочных перемен альянс не сможет противостоять сегодняшним реалиям и вызовам современности, считает глава Госдела

Майк Помпео. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном, который недавно заявил о "смерти мозга" в НАТО, нынешнее положение дел в военном блоке раскритиковал и глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Во время своего визита в Берлин 8 ноября он заявил, что Североатлантический альянс нуждается в реформировании, иначе он неизбежно устареет и станет неэффективной организацией.

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"Спустя 70 лет (после своего создания – ред.), НАТО нуждается в расширении и изменении. НАТО нужно противостоять сегодняшним реалиям и вызовам современности … Если страны считают, что они могут получить выгоду для безопасности, не выделяя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективным или устареет", – сказал Помпео.

Напомним, на прошлогоднем экстренном саммите прошлом лидером стран-членов НАТО американский президент Дональд Трамп пригрозил выходом США из альянса, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону

А в конце октября постоянно действующий руководящий орган НАТО, Североатлантический совет, под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетил Украину. Главной целью визита было обсуждение интеграции Украины в альянс.

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