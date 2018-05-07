Извергающийся вулкан на Гавайях уничтожает жилые дома

Девять домов уничтожены огнем в результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях

На Гавайях после выброса лавы из вулкана Килауэа разрушены девять домов.

Выброс лавы достигал 61 м. Были эвакуированы более 1,7 тысячи человек. Когда прекратится извержение, пока не ясно.

Напомним, гавайский вулкан Килауэа на Большом острове начал извержение. Он стал выбрасывать потоки лавы и пепел.

Всего покинуть зону стихийного бедствия должно более 10 тысяч человек. Им помогают подразделения американской нацгвардии.

Незадолго до этого Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков магнитудой до 5,0 в районе вулкана.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире.

Также на острове Суматра на севере Индонезии объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг.

А из-за масштабного наводнения в Кении погибли более сотни человек. Из-за непрерывных ливней в стране размыло дороги: туристов, которые застряли в автомобилях, приходится вытягивать с помощью веревок. В регионе назревает гуманитарный кризис, ведь вода затопила сельскохозяйственные угодья.