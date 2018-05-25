Известный актер раскритиковал Трампа

Сегодня, 21:24

Роберт Де Ниро резко высказал свое отношение к Трампу

 

Фото: Getty
Фото: Getty

Действующий Президент США Дональд Трамп с первых дней после инаугурации разделил США на сторонников и противников. Ко второй категории лиц относится Роберт Де Ниро, который откровенно выразил пренебрежение к главе Белого дома.

Дональд Трамп уже вошел историю США как наиболее спорный глава страны. Миллиардер оказался в антирейтинге американцев, поскольку его внешнюю политику одобряют единицы граждан государства. Однако не только это стало поводом к открытой критике в отношении Дональда Трампа. Глава Белого дома неоднократно проявлял неуважение к первой леди Мелании, что возмутило общественность и журналистов.

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Ярким противником Дональда Трампа является актер Роберт Де Ниро. Мужчина не стесняется откровенно высказывать свое мнение относительно политики Дональда Трампа, но и заявил, что не сидел бы в одном помещении с миллиардером.

"Мне все равно, что ему (Дональду Трампу) нравится. Если бы он вошел в ресторан, в котором я сидел, я бы вышел", – заявил Роберт Де Ниро.

Ранее Де Ниро сделал неожиданное сравнение с победой ТрампаОт заявил, что не очень рад избранию республиканца Дональда Трампа президентом США, сравнив это события с самым жестоким террористическим актом в истории Америки.

Также Де Ниро заявлял, что у него больше нет желания ударить Трампа, так как считает, что нужно уважать новый статус миллиардера.
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Источник:

The Daily Mail

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