Извинился за ракетные испытания: Трамп рассказал о письме от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил ему письмо, в котором извинился за запуск ракет малой дальности. Об этом американский президент написал в Twitter.

"Это было длинное письмо, большая часть содержала жалобы на нелепые и дорогие военные учения. В нем также содержалось небольшое извинение в связи с испытаниями баллистических ракет малой дальности, а также утверждение о том, что эти испытания прекратятся, как только закончатся учения (США и Южной Кореи – ред)", – говорится в сообщении.

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Кроме того, Трамп отметил, что лидер КНДР "очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся".

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"В письме, направленном мне Ким Чен Ыном, он очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры как можно быстрее после того, как завершатся совместные военные учения США и Южной Кореи", – написал американский президент и добавил, что "очень ждет встречи с Ким Чен Ыном в не таком далеком будущем".

Ранее в Пхеньяне заявили, что пуски ракет "нового типа" в КНДР были предупреждением властям США и Южной Кореи на фоне совместных военных учений двух стран.

Напомним, тактические управляемые ракеты были запущены на базе в западной части страны. Они пролетели над Пхеньяном и центральным внутренним районом КНДР и "нанесли точный удар по указанной цели – острову в Восточном море". Как отмечается, за пуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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