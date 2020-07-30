Johnson & Johnson рассказали, на ком испытывают вакцину против коронавируса

Сначала провели тесты на обезьянах

Специалисты американской корпорации Johnson & Johnson во время испытаниях разрабатываемой ими вакцины от нового коронавируса установили, что она защищает обезьян от инфекции. Об этом говорится в заявлении компании.

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Результаты были показаны во время доклинических испытаний. У большей части макак-резусов иммунитет был выработан после применения одной дозы вакцины.

Также препарат уже начали испытывать на людях в США и Бельгии. В исследовании принимают участие примерно тысяча здоровых добровольцев. Специалисты Johnson & Johnson планируют начать третью фазу испытаний в сентябре.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Дебора Биркс заявила Fox News Channel, что разрабатываемая Johnson & Johnson вакцина "основана на применении уже известной технологии".

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"Вакцина Johnson & Johnson интересна тем, что нужна только одна ее доза. Ее хватило, чтобы показать, что обезьяны защищены от вируса", — полагает Биркс. По ее словам, чтобы подействовали некоторые другие разрабатываемые вакцины, нужны две дозы.

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Сейчас в США выявлено более 4,47 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 151,5 тысячи человек.

Ранее американская компания назвала цену за вакцину от коронавируса.

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