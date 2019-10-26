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К берегам США идет тропический шторм "Ольга"

26 октября, 11:56

Синоптики предупреждают о сильных осадках и возможности наводнений

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pixabay

В Мексиканском заливе образовался тропический шторм "Ольга", который распространится на побережье США и принесет сильные осадки и наводнения. Об этом со ссылкой на данные американского Национального центра ураганов сообщает Xinhua.

"Тропический шторм "Ольга" образовался в Мексиканском заливе. Возможны прибрежные паводки в разных частях северного побережья Мексиканского залива", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, шторм вызовет сильные дожди на побережье Луизианы и в долине Нижнего Миссисипи.

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Кроме того, ожидается образование нескольких смерчей на юго-востоке Луизианы, а также в Миссисипи и юго-западной Алабаме.

Основной угрозой шторма является сильный дождь, что может привести к наводнениям в больших городах – Новом Орлеане, Джексоне и Мемфисе.

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Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / Фото: Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

Ранее мы сообщали, что в результате тропического шторма в Техасе погиб один человек. Как выяснилось, в округе Джефферсон мужчина получил удар электротоком и утонул, пытаясь спасти свою лошадь. Кроме Позже губернатор штата Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов.

Стоит напомнить также о том, что минимум 50 человек погибли из-за урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова.

Торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Частично или полностью было разрушено более 13 тысяч домов.

Мы также писали, что на пике мощности "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но потом он ослаб до четырех баллов.

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США шторм наводнение луизиана

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