К годовщине 11 сентября в Нью-Йорке восстановили станцию метро

Сегодня, 08:11

Прошлая станция подземки была разрушена во время теракта


В Нью-Йорке открыли станцию метро у Всемирного Торгового центра. Ту самую, которая была разрушена во время терактов 11 сентября 2001 года.

Строить станцию начали три года назад. Завершили работы как раз к годовщине страшных атак.

Новая станция подземки оборудована современной техникой. Внутри она украшена белым мрамором и цитатами из Декларации Независимости и Всеобщей декларации прав человека.

11 сентября 2018 года исполнилось 17 лет с того дня, как самолеты, захваченные террористами, врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Тогда погибли около три тысячи человек. Это самый крупный теракт в современной истории.

Начиная с 2002 года, 11 сентября отмечается в Соединенных Штатах, как "День патриота", а с 2009 года этот день также обрел статус общенационального дня служения и памяти.

Ранее ФБР опубликовало неизвестные ранее фото теракта 11 сентябряСерия из 27 фотографий демонстрирует разрушения, обломки пассажирского лайнера и работу спасателей.
метро, теракт, Нью-Йорк, 11 сентября, башни-близнецы
Источник:

"Сегодня"

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