К расследованию крушение самолета МАУ присоединится американская корпорация

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Американская корпорация General Electric получила разрешение Министерства финансов США на оказание содействия в расследовании обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя General Electric.

Министр финансов США Стивен Мнучин 10 января заявил, что ведомство выведет из-под действия антииранских санкций всех участников указанного расследования. Как отмечает агентство, дочерняя компания General Electric выпускает двигатели для Boeing 737. В General Electric пока не ответили с просьбой подтвердить информацию о получении разрешения.

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Напомним, что в авиакатастрофе в Иране погибли 176 человек. На борту лайнера был украинский экипаж из 9 человек, а также два пассажира-украинца.

19 января в аэропорту "Борисполь" встретили борт с погибшими в крушении самолета "МАУ" в Иране. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Под траурную музыку гробы с погибшими вынесли из самолета и поместили в катафалки, на которых их доставили в Терминал "В" аэропорта.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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