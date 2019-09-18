К США приближается новый сильный ураган

/ Фото: Reuters

Сила урагана "Умберто", образовавшегося у Восточного побережья США, возросла до третьей категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщается на сайте американского Национального центра по наблюдению за ураганами.

/ Фото: NOAA

По его данным, ураган находился в 655 км юго-западнее побережья Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в его пределах достигала 51,4 м/с. Ураган движется на северо-восток со скоростью 5,3 м/с.

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Видео: NOAA

Центр прогнозирует, что "Умберто" может усилиться в первой половине дня в четверг.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

На Багамские острова, которые недавно пережили опустошающий удар урагана "Дориан", унесший жизни 50 человек, идет новый шторм – "Умберто", который сформировался в Атлантике.

Новому шторму уже присвоили статус урагана – порывы ветра усилились до 33 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Также мы писали о том, что представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит сообщил журналистам, что "Умберто" может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана "Дориан".

Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

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