Как главный сурок-прорицатель планеты погоду предвещал: репортаж из США

Не смотря на снежную погоду в Панксатони, предсказание сурка Фила было однозначным

Самый известный в мире сурок-прорицатель по имени Фил сделал свой прогноз, о том, когда ждать весну. Американцы верят, что предсказания именно их грызуна непременно сбудутся и празднуют День сурка уже 134 года. Особенно популярным праздник стал после выхода одноименного фильма. И теперь в городок Панксатони ежегодно приезжают тысячи туристов. Отправился туда и корреспондент новостей "Сегодня" даже записал эксклюзивное интервью с Филом.

День сурка в Соединенных Штатах – национальный праздник. В Панксатони съехались десятки тысяч человек. Они не спали всю ночь, мерзли на морозе, чтобы первыми узнать, что предскажет Фил

До рассвета сурка не показывают. Нору закрыли на замок. Туристов вокруг уже собралось столько, что на поляне тесновато. Люди греются танцами и веселятся. И говорят, что о Панксатони еще 20 лет назад мало кто знал, пока на экраны не вышел фильм "День сурка". По сценарию ленты высокомерный журналист приезжает освещать это событие, но так ненавидит свою работу, что застревает в одном и том же дне, который проживает множество раз. И каждый день диктор радио утром советует главному герою не забыть надеть обувь, ведь сегодня холодно.

Холодно в Панксатони и сегодня. Прорицателя вот-вот должны достать наружу, но снегопад усиливается и тот не хочет вылезать из норы. А публика требует прогноз. Сурка сажают на красный ковер, тот внимательно смотрит несколько секунд:

"Фил, ну вот мы дошли до прогноза. Когда зима, когда лето, что думаешь, приятель?"

Тот же вопрос задали и новости "Сегодня":

"Фил, ты спрогнозировал "Сегодня" весну или зиму?".

И не смотря на то, что сам Фил долго раздумывал на ответом, нюхая микрофон, переводчик был абсолютно уверен в ответе:

"Раннюю весну! Это то, на что я и рассчитывал. Знаю, что мы огорчит некоторых лыжников, но кого же это волнует".

А вот Украине не только сурок, но и метеорологи предвещают раннюю весну. Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

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