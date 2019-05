Восемь лет "Игры престолов": как культовый сериал изменил мир

Политики троллят друг друга цитатами, детей называет в честь любимых героев, а в журналистике появился новый жанр

Фото: официальный сайт сериала hbo.com/game-of-thrones.

В истории телевидения и массовой культуры закончилась целая эпоха: завершился показ сериала "Игра престолов", который демонстрировался на протяжение долгих восьми лет. По данным The Hollywood Reporter, шестой эпизод в эфирном показе посмотрели 19,3 млн зрителей – рекордный показатель не только для самого сериала, но и для телеканала HBO за всю его историю.

Немало сказано и написано о том, как запущенный в 2011 году сериал изменил индустрию, породив новый культурный феномен. О том, как "Игра престолов" изменила мир – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Почему нужно смотреть "Игру престолов"

В чем революционность "Игры престолов"? Опираясь на успех таких сериалов, как "Дэдвуд" и "Клан Сопрано", в которых НВО заложило новые каноны криминальной саги о мафиозной "семье" и ревизионистского вестерна, шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайз вывели новую формулу.

Теперь ТВ-продукт стал не только свободным от цензуры со всеми вытекающими – от жестоких сцен насилия до нецензурной лексики в кадре, и не только отличается тщательной проработкой характеров и запоминающимися диалогами. Едва ли не впервые сериал снимается с бюджетом блокбастера. Причем если первые сезоны стоили 50-60 млн долларов (для сравнения, хит Стивена Спилберга того же, 2011 года "Боевой конь" стоил 66 млн долларов), то в последнем сезоне каждый эпизод обходился уже в 15-20 млн.

В то время, когда кинотеатральные блокбастеры становятся год от года условнее и стерильнее как по форме, так и по содержанию, ориентируясь на все более юную аудиторию, "Игра престолов" стала блокбастером для взрослых – кроме прочего, высоко поднимая планку художественного качества ТВ-продукции. Трудно не согласиться с культурологом Александром Генисом, который назвал новые сериалы современными аналогами толстых романов-эпопей классической литературы.

Фото: официальный сайт сериала hbo.com/game-of-thrones

Это как многослойный пирог, где каждый найдет себе начинку по вкусу. Кого-то восхищают виртуозно поставленные и снятые сцены битв, другие оценят параллели с современностью. Несмотря на то, что сам Джордж Мартин вдохновлялся войной Алой и Белой Розы (сайт "Сегодня" уже писал об исторических прототипах в "Игре престолов"), в событиях сериала легко прочитывается комментарий текущей политической ситуации: новый феодализм, отравление Александра Литвиненко, возникновение Исламского государства – версиям несть числа.

"Споры о борьбе Ланнистеров со Старками и Таргариенами заменили политические дискуссии и диванную аналитику (за Ланнистеров всегда топят консерваторы-лоялисты)", – саркастически отметил портал "Кинопоиск".

Не обошлось без психоза: только по результатам первого сезона, в 2012 году, почти полторы сотни американских девочек при рождении получили имя Кхалиси. По данным Русской службы ВВС, суммарно за все сезоны сериала в честь Дейенерис Таргариен назвали своих дочерей 3,5 тысячи американских родителей. Лидирует Арья Старк – 2545 девочек только в Штатах и только за прошлый год.

Сериал вышел за границы поп-культурного феномена и стал феноменом общественно-политическим. Который как раз одними из первых оценили политики.

"Игра престолов" и политика

Первым фанатом сериала среди политиков стал 44-й президент США Барак Обама, что не удивительно: первый чернокожий президент, в отличие от своих предшественников, умело пользовался достижениями поп-культуры. Например, в его первой предвыборной компании 2008 года использовалась песня рэпера will.i.am, специально написанная в поддержку будущего президента.

Еще в 2014 году Обама опубликовал в Twitter коллаж, где он восседает на Железном троне в одной из комнат Белого дома под хештегом #TheWesterosWing (партия Вестероса).

Большим людям простительны маленькие слабости: в апреле 2016 года стало известно, что Обама получил доступ к новому сезону "Игры престолов" еще до выхода в эфир. Как писали The Daily Mail, 44-й президент получил шестой сезон популярного сериала от его создателей до премьеры, которая состоялась 24 апреля 2016 года. Причем все серии сразу.

К чести Барака Обамы стоит отметить, что в отличие от отечественных зрителей, которые успели посмотреть новые эпизоды последнего сезона первыми, президент США воздержался от спойлеров в соцсетях.

По словам актера Лиама Каннингема, играющего в "Игре престолов" роль Давоса Сиворта, Обама на одном из мероприятий поинтересовался у режиссера финальной серии Дэвида Наттера о том, остался ли в живых Джон Сноу. Наттер якобы заверил Обаму, что Сноу погиб, пишет Newsweek.

Но вот кто по-настоящему оценил сериал, так это и без того склонный к излишней медийности Дональд Трамп. Напомним, как в ноябре 2018 года Трамп потроллил Иран знаменитой фразой из "Игры престолов".

Фото: Twitter

2 ноября в микроблоге Трампа появился постер с его фотографией, стилизованной под постеры сериала – таким образом президент анонсировал новые санкции в отношении Ирана: департамент казначейства США как раз вел переговоры со SWIFT насчет отключения страны от этой международной системы обмена финансовыми данными. В слогане "Санкции близко" (Sanctions Are Coming) безошибочно узнавался видоизменный лозунг дома Старков – "Зима близко".

"США запускают кампанию экономического давления, чтобы перекрыть режиму доступ к средствам, необходимым для реализации им своей кровавой повестки дня", – отметили в пресс-службе американской администрации.

Иранцы не остались в долгу. Генерал Касем Сулеймани ответил Трампу постером в стиле "Игры престолов": опубликовал в Instagram также стилизованную под сериал фотографию с надписью I Will Stand Against You ("Я буду противостоять тебе").

Фото: Instagram

Ответный ход от НВО также последовал незамедлительно: авторы "Игры престолов" запретили Трампу цитировать сериал. Параллельно с официальным заявлением канала, в котором президенту США и другим политикам запрещалось использовать торговые марки, связанные с "Игрой престолов", в микроблоге HBO появился следующий "твит": "Как сказать "неправомерное использование товарного знака" по-дотракийски?" Правила игры есть правила игры.

Впрочем, Трампу закон не писан. Несмотря на запрет, в январе этого года он снова цитировал сериал. Правда, на этот раз глава Белого дома изменил своему любимому Twitter – главному способу коммуникации со сторонниками и недругами – и прибегнул к Instagram. Так, на странице президента в соцсети появился фотоколлаж: портрет над будущей "стеной Трампа" – пограничным ограждением, которое он обещал построить между США и Мексикой еще во время предвыборной гонки.

Фото: Instagram

"Стена близко (The Wall Is Coming)", – гласит надпись на изображении, выполненная фирменным шрифтов "Игры престолов".

Дурной пример заразителен. То российский дипломат из Совета по правам человека при ООН отправил правозащитнику Флориану Ирмингеру угрозу в стиле "Игры престолов" – герб и девиз дома Болтонов с надписью "Наши лезвия остры". То Хиллари Клинтон беззастенчиво сравнила себя с королевой Серсеей , когда проиграла президентские выборы в 2016 году.

"Нелегко быть женщиной в политике, но думаю, можно сказать, что на меня обрушились все возможные оскорбления. На митингах Трампа (соперник Клинтон на выборах, действующий президент США) толпа призывала посадить меня в тюрьму. Они кричали: "Виновна! Виновна!", как религиозные фанатики из "Игры престолов", которые скандировали: "Позор! Позор!", пока Серсея Ланнистер шла в Красный замок", − писала Клинтон в книге "Что случилось?", где анализировала свое поражение на выборах.

Как сериал изменил СМИ

Вообще-то привычка обсуждать каждый новый выпуск любимого серийного произведения берет начало в фензинах (малотиражных самиздатовских журналах) любителей комиксов – с появлением интернета они перекочевали на специальные форумы, если кто-то еще помнит, что это такое.

А первым сериалом, чье активное обсуждение вышло за границы фанатской базы во "взрослую" прессу, стал "Твин Пикс" 1990 года. Загадка, заложенная в слогане – "Кто убил Лору Палмер?", – задавала тон всей дискуссии: сериал ставил один вопрос за другим, и все вокруг увлеченно искали ответы, включая журналистов.

Фото: официальный сайт сериала hbo.com/game-of-thrones

Рекапы, то есть подробные рецензии на каждый эпизод, с анализом всех сюжетных линий и цитат-"пасхалок", стали приметой нового времени, как раз когда на экранах появились такие сложносочиненные и дорогостоящие телепроекты, как "Игра престолов" и "Мир Дикого Запада". (Кстати говоря, тоже производства НВО.) Причем грешат этим не только "фанатские" или специализированные издания, но даже один из главных "культурных" журналов мира – американский The New Yorker.

Но после шестого сезона "Игры престолов", когда экранные события оторвались от литературной основы Джорджа Мартина, СМИ освоили принципиально новый жанр – прогноз развития сюжета будущего эпизода или сезона в целом по тизерам. Причем появление каждого нового тизера само по себе становится событием, о котором пишут в новостях.

Сайт "Сегодня" не стал исключением: так, подробно анализировался впечатляющий тизер восьмого сезона "Игры престолов", а по намекам, разбросанным в промо-материалах и интервью создателей сериала, выдвигались теории, чего ожидать в новых сериях.

Экономика Семи королевств

Сериал произвел маленькую революцию также и в маркетинге. Начиная с четвертого сезона, руководство НВО стало активнее использовать соцсети для продвижения шоу. Появляются официальные аккаунты в Youtube, Facebook (больше 23 млн подписчиков), Instagram (9,2 млн подписчиков) и Twitter, который один только обеспечивал 200 тыс взаимодействий в течение часа во время трансляции очередной серии. Ставка была сделана на мемы, видеоролики и тизеры, о чем мы уже писали.

Из небанальных маркетинговых решений можно вспомнить тень дракона на развороте New York Times и совместный продукт с приложением для изучения языков Duolingo, благодаря которому можно выучить разговорный дотракийский. (Все языки вымышленных народов специально для сериала разрабатывались филологами.)

Фото: mymodernmet.com

Новаторский подход сделал бессмысленными классические рекламные стратегии и сэкономил каналу миллионы – если не миллиарды, на традиционной рекламе. Как отметил президент отдела маркетинга HBO Крис Спадаччини, зачем покупать рекламное время, если можно просто выложить трейлер в соцсети – и получить 80 млн просмотров за первые сутки?

Таким образом, к восьмому сезону фан-база "Игры престолов", по своей массовости немногим уступающая Армии Безупречных, уже сама придумывала в соцсетях хештеги, делилась ссылками и распространяла контент.

Как в легенде о царе Мидасе, в золото превращается все, что имеет отношение к "Игре престолов". Так, согласно данным Los Angeles Times, благодаря производству сериала, который на 75% снимался в Северной Ирландии и ее окрестностях, с 2009 года экономика страны получила более 250 млн долларов и тысячи рабочих мест. Съемки дали мощный толчок для развития местной кино- и ТВ-индустрии: еще десять лет назад в стране не было киностудий, функционирующих полный рабочий день.

Туристический бизнес не отставал. Только за 2018 год Северную Ирландию посетили 350 тысяч туристов, которые в общей сумме принесли не менее 64 млн долларов в местную экономику. Исландия, где снимались "северные" сцены с участием Братства Ночного Дозора, в 2016 году благодаря "Игре престолов"значительно укрепила свою валюту – исландскую крону, опять же благодаря наплыву туристов.

По словам члена наблюдательного совета Центробанка страны Олафура Маргейрссона, в четвертом квартале 2016 года ВВП Исландии подскочил на 11,3% в годовом выражении после роста на 9,6% по итогам третьего квартала. В 2016 году страну с населением чуть больше 330 тысяч человек посетили 1,8 миллионов туристов, что на 40% больше, чем в 2015 году.

Судя по всему, это еще не конец истории. Активно готовятся приквелы "Игры престолов", а петиция недовольных фанатов с требованием полностью переснять восьмой сезон набрала более миллиона подписей. С учетом всех тех шаблонов, которые успел разорвать сериал, не удивлюсь, если так и произойдет. Как говорится, запомните этот твит.

