Кандидаты на пост президента США высказались об американской армии в Афганистане

Кандидаты на пост президента США бывший вице-президент Джозеф Байден и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выступили за вывод американских войск из Афганистана.
В частности, Байден считает, что Вашингтон может проводить контртеррористические операции в Афганистане и без присутствия там их войск.
"Нам не нужно, чтобы там были наши войска. Я верну их домой", - заявил политик на теледебатах в Хьюстоне.
Он уточнил, что США могут защитить себя от террористических атак со стороны группировок в Афганистане, если будут наносить по экстремистам удары с воздуха. По его мнению, Вашингтону следует "настаивать на том, чтобы Пакистан предоставлял базы" для американской авиации.
Сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс заявила, что проблемы Афганистана нельзя решить с помощью военной силы.
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"Наши военные не могут решать те проблемы, которые стоят перед Афганистаном, и мы не должны требовать от наших военных решать эти проблемы. Мы должны взаимодействовать с нашими союзниками в Европе и во всем мире". Она особо подчеркнула, что "внешняя политика США должна быть прежде всего нацелена на то, чтобы обеспечивать безопасность американцев", - заявила Уоррен в ходе третьих теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии.
Напомним, не так давно президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с представителями движения "Талибан" о мирном урегулировании ситуации в Афганистане "мертвы".
Также мы сообщали, что в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.
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