Кандидаты в президенты США: кто больше любит Украину

"Супервторник" в США расставил точки над "і" в президентской гонке. От Республиканской партии в президенты Соединенных Штатов пойдет действующий глава государства Дональд Трамп – в этом не было сомнений еще до начала официального старта избирательной кампании. Праймериз в 14 штатах, состоявшиеся 3 марта, определили финалистов в Демократической партии. По итогам "супервторника" первым в гонке идет экс-вице-президент Джо Байден. Конкуренцию ему составит Берни Сандерс, еще неделю назад рассматривавшийся как наиболее вероятный кандидат от Демпартии.

Кто-то один из этой тройки 20 января 2021 года возглавит Соединенные Штаты Америки. Сегодня США остаются одним из главных союзников Украины на Западе, и национальные интересы нашей страны диктуют, чтобы они таковыми и остались. Учитывая специфику устройства госвласти США, при которой глава государства имеет крайне сильное влияние на международную политику государства, для нас важно, как может измениться политика Вашингтона при победе того или иного кандидата. Сайт "Сегодня" попытался разобраться в этом с помощью наших экспертов.

Дональд Трамп / Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Трамп: изменений не предвидится

Отношение действующего президента США к Украине, России, российской агрессии интуитивно понятно. Его мы наблюдали в последние четыре года, сложили примерное представление о взглядах хозяина Белого дома. Пожалуй, лучше всего позицию Трампа характеризуют его же слова, сказанные не так давно на одной из пресс-конференций. "Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - сказал Дональд Трамп.

В первую очередь это было бы "хорошо" для самого Трампа, которому сложные отношения с Россией и "украинская проблема" достались в наследство от его предшественника. Причем далеко не в самое желаемое наследство.

"Представители Республиканской партии, в частности и Трамп, всегда считалась таким более консервативным крылом американской политики. И, по идее, после его победы над демократом Хиллари Клинтон, стоило ожидать более активной помощи Украине, в том числе военной помощи, более активного давления на Россию. Но, как мы видим, этого не произошло. Точнее, произошло, скорее, вопреки желанию Трампа, чем благодаря. Поэтому, думаю, в случае победы действующего президента ни его риторика, ни его политика в отношении Украины, России, украино-российского конфликта не изменятся", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Максим Джигун.

В принципе, на позицию Трампа по отношению к Украине влиял целых ряд факторов. Во-первых, изначально симпатизирующего Путину американского президента тяготила необходимость решать проблему, которую не он создал. Во-вторых, снова-таки, изначально Трамп, будем говорить прямо, считал отношения с Россией более важными и выгодными для США, нежели с Украиной. Бизнесмен до мозга костей, он прежде всего просчитывал выгоды, в том числе финансовые, которые могли получить США от "дружбы" с тем или иным государством. И Украина здесь, конечно, никак не могла конкурировать с Россией.

Кто знает: не разразись еще до инаугурации Трампа скандал с "российским вмешательством" в выборы 2016 года, не сформируйся в среде самих республиканцев серьезная партия "друзей Украины" во главе с сенатором Маккейном, может быть, Трамп с Путиным решили бы "украинский вопрос" еще в ходе своей первой встречи.

Однако обвинения в связях с Москвой, скандал с российским вмешательством в выборы, давление демократов и республиканцев стали для Трампа факторами, вынудившими вести более осторожную политику по отношению к России. И оказывать более активную поддержку Украине. Образно говоря, чтобы продемонстрировать, что он не "пророссийский" политик, Трампу необходимо было стать "проукраинским".

"Отношение к Украине у Трампа неоднозначное и противоречивое по разным причинам. Тем не менее, именно при Трампе мы получили "Джавелины", другое оружие. Республиканцы и Трамп заняли более последовательную и решительную позицию по поставкам вооружений, чего не было при Обаме", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Впрочем, к выборам 2020 года политический контекст значительно изменился. Как выяснилось, Украина все же имеет кое-что, что может заинтересовать Трампа. Но предложив это "кое-что" американскому президенту сейчас, когда итог грядущих выборов не бесспорен, Украина сильно бы рисковала.

"В случае дальнейших успехов Байдена на последующих праймериз нельзя исключать усиления давления Джулиани (адвоката Дональда Трампа. – Авт.) на украинскую власть с требованием проведения следствия по деятельности протеже демократов в Украине. Однако с точки зрения национальных интересов Украине выгодно занять максимально нейтральную позицию относительно кандидатов от Демократической и Республиканской партий, чтобы откровенные симпатии или антипатии опять не принесли нежелательных сюрпризов, как в ноябре 2016 года. Четыре года президентства Трампа на практике, а не на словах, показали, что он далеко не худший президент США, с точки зрения интересов Украины. При нем были увеличены размеры военной помощи, мы получили "Джавелины", морские патрульные катера и так далее", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов.

Джо Байден / Фото: Getty Images

Байден: лучший вариант

Экс-вице-президент США, чья триумфальная победа на праймериз 3 марта стала в определенном роде сенсацией, практически единогласно признан экспертами "Сегодня" "лучшим другом Украины" из тройки оставшихся реальных претендентов на кресло.

"Если говорить о кандидатах от Демпартии, то для Украины самым "выгодным" был бы Джо Байден. На втором месте мог бы быть Майк Блумберг – конечно, если бы он остался в гонке. Наименее выгодной для Украины стала бы победа Берни Сандерса", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава общественной организации "Ассоциация политических наук" Дмитрий Синченко.

Эксперт акцентирует, что Байден лучше всего знает Украину и изначально в администрации Обамы занимал наиболее последовательную и твердую позицию по поддержке нашей страны. В том числе выступая за предоставление Украине оружия (что не было в итоге поддержано Обамой).

"С самого начала российско-украинской войны он настаивал на поддержке Украины, в частности, предоставлением нам летального оружия. Потому от Джо Байдена можно ожидать усиления поддержки Украины, в том числе – поставками оружия, усиления антироссийских санкций и других способов давления на агрессора", – говорит Дмитрий Синченко. В тренде Коронавирус на лайнере Grand Princess: на его борту — 49 украинцев

Такого же мнения придерживается и Владимир Фесенко.

"Конечно, Байден из всех кандидатов больше всех проявляет симпатии к Украине. Когда он был вице-президентом, регулярно бывал в Украине, публично поддерживал нашу страну в конфликте с Россией. Некоторые эксперты даже называют его "проукраинским кандидатом". Это, конечно, преувеличение, но, тем не менее, в этом плане он в большей степени приемлем для нашей страны. К сожалению, с Байденом связаны и скандалы, от которых Украина, пусть косвенно, но пострадала", – говорит политолог.

Но дело как раз в том, что скандалы не только ударили по Украине. Но и, снова-таки, изменили контекст, в логике которого вынужден будет действовать президент Байден (в случае, конечно, его избрания).

По большому счету, Байден окажется в ситуации, схожей с той, в которой из-за скандала с "российским вмешательством" оказался Трамп. Только в зеркальной.

"Джо Байден, который всегда оставался другом Украины, пожалуй, был бы наиболее "выгодным" для Украины вариантом. Но с другой стороны, есть проблема. Сейчас контекст словосочетания "Байден-Украина" отличается от контекста, который был в 2013-2016 годах. Скандал вокруг сына Байдена сфокусировал внимание на этом аспекте. И в дальнейшем этот контекст, к сожалению, может доминировать. Проще говоря, Байден вынужден будет быть крайне осторожным в своих высказываниях, действиях по отношению к Украине. Поскольку это сразу вызывало бы подозрения, по крайней мере у части американского общества, в какой-то его заинтересованности. То есть Байден по своим настроениям, взглядам, стремлениям был бы гораздо более "проукраинским" президентом США, чем Трамп или Сандерс. Но что касается действий – вопрос. Повторяю, он вынужден будет быть значительно более осторожным, чтобы не давать повода оппонентам использовать поддержку его администрацией Украины в политических целях – против себя и партии", – говорит Максим Джигун.

Разумеется, отношение Байдена – если не к Украине в целом, то к отдельным украинским политикам – изменится, если Украина под нажимом администрации Трампа все же даст ход "делу "Бурисмы". Независимо от того, как будет продвигаться дело, повлияет ли оно на ход кампании, "осадочек останется". И в случае победы Байдена он наверняка сделает выводы. Впрочем, сделает выводы и Трамп – ответь украинская сторона очередным категорическим отказом. Таким образом, после победы Байдена в праймериз Украина оказалась в незавидном положении, по сути, между "молотом и наковальней", и чем ближе к выборам, тем ситуация будет для Киева хуже.

"Для нас самый комфортный сценарий – сохранение двухпартийной поддержки Украины. И к абсолютно некомфортным результатам приведет публичная поддержка украинской властью того или иного кандидата, проявление симпатий к конкретной партии", – отмечает Владимир Фесенко.

Берни Сандерс / Фото: Flickr

Сандерс: есть большие сомнения

Наконец, третий кандидат, серьезно претендующий на победу, – сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Придерживающийся левых взглядов, Сандерс не является членом Демпартии, однако голосует синхронно с демократами (в том числе поддерживая санкции против России). И баллотируется от Демпартии – чего американские законы не запрещают. На выборах 2016 года Сандерс едва не одолел на праймериз Хиллари Клинтон.

"Относительно Берни Сандерса есть достаточно большие сомнения. Существуют подозрения, что именно на этого кандидата сделала ставку Россия. Поэтому в случае его победы можно ожидать постепенного ослабления давления на Россию со стороны США и потепления отношений межу этими странами", – отмечает Дмитрий Синченко.

Подобное мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" и Максим Джигун, который отметил, что левые взгляды Сандерса "сознательно или подсознательно заставляют его заигрывать с Российской Федерацией, хотя по его риторике этого и не скажешь".

Впрочем, не только риторика, но и действия Сандерса не демонстрируют его особых симпатий к России в целом и Владимиру Путину в частности. Так, к примеру, он в свое время поддержал санкционную политику Обамы после аннексии Крыма. "Весь мир должен противостоять Путину. Мы должны иметь дело с санкциями", – отметил тогда Сандерс.

Правда, в 2017-м Сандерс проголосовал против законопроекта, который наложил бы новые санкции на Иран и Россию. Но, как объяснил сенатор в специальном заявлении, сделал он это лишь потому, что не хотел поддерживать антииранские санкции, которые шли в "пакете" с антироссийскими. "Я решительно поддерживаю санкции в отношении России, включенные в этот законопроект. Недопустимо, чтобы Россия вмешивалась в наши выборы здесь, в Соединенных Штатах, или где бы то ни было по всему миру", – отметил Сандерс.

Впрочем, опасения экспертов, что президент Сандерс будет уделять "украинскому вопросу" гораздо меньше внимания, вполне обоснованны. Хотя бы потому, что Сандерс в целом является сторонником политики "невмешательства". В этом плане его взгляды больше схожи со взглядами Дональда Трампа, который также полагает, что США затратно и не выгодно защищать национальные интересы там, где этих интересов, на его взгляд, нет.

"Тем не менее в системе сдержек и противовесов, которая за многие годы выстроена в США, никто на посту президента не способен проводить собственную, единоличную политику на международном уровне. Радикальные предложения президента всегда будут уравновешены Конгрессом, судами, в конце концов, общественным мнением. Поэтому, по большому счету, хотя президент США в этом государстве и является проводником международной политики №1, он вынужден считаться с другими, не схожими на его, взглядами. Вынужден считаться с общественным мнением, которое формируют, в том числе, средства массовой информации. И, конечно, с национальными интересами США. Поэтому кто бы там как не симпатизировал России, это какого-то глобального влияния на американскую политику не окажет", – отмечает Максим Джигун.

Напомним, что результаты первых праймериз в США не так давно разбирали в выпуске "Реальной политики с Евгением Киселевым":

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