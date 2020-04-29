Карантин и выборы в США: как коронавирус влияет на рейтинги Трампа и Байдена

Соцопросы показывают, что Байден опережает Трампа, как в национальном, так и в штатах Пенсильвания и Мичиган, оба из которых в 2016-м проголосовали за Трампа

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в избирательную кампанию в США. Официально демократы выдвинут своего кандидата на съезде партии лишь 17 августа. Но и без этого соперник действующего президента США Дональда Трампа известен – это бывший вице-президент Джо Байден. И хоть до дня "Ч" еще полгода, борьба развернулась нешуточная. Нередко доходит до абсурда: Трамп иронично просит врачей использовать дезинфицирующие средства для лечения пациентов с COVID-19, а Байден в соцсетях отговаривает американцев пить хлорку. Сайт "Сегодня" выяснил, как пандемия коронавируса влияет на рейтинги Трампа и Байдена, и от чего будет зависеть победа на выборах в ноябре.

О чем говорят опросы

Соединенные Штаты на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Цифра зараженных перевалила за миллион человек. Смертность от коронавируса в США превысила потери Америки во Вьетнамской войне. Многие критикуют Трампа за несвоевременное введение карантина. Еще в начале апреля в интервью сайту "Сегодня" старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд говорил, что, к примеру, когда в Вашингтоне и Мэриленде было уже все закрыто, в Западной Флориде и Алабаме карантином и не пахло.

Каждые сутки от коронавируса в США умирает более тысячи человек. Больше остальных страдает Нью-Йорк. Но даже несмотря на это, Дональд Трамп решил понемногу выводить Штаты из карантина. С прошлой пятницы в американском штате Джорджия заработали тренажерные залы, парикмахерские и даже боулинг-клубы. Техас будет открываться постепенно, а рестораны и кинотеатры смогут работать лишь при 25% от полной посадки. А вот губернатор Луизианы, несмотря на рекомендации Белого дома, заявил, что продлит карантинные меры до 15 мая.

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Объявить о выходе из карантина на фоне довольно неблагоприятной картины по распространению коронавируса в США администрацию Трампа подтолкнул экономический кризис. Цифра безработных в США приближается к 30 млн человек. Таких показателей не было даже во времена Великой депрессии в 1930-х. По словам экспертов, все это создает неблагоприятный фон во время де-факто стартовавшей избирательной кампании.

Рейтинги кандидатов говорят сами за себя. Уже неделю почти все опросы показывают, что Джо Байден опережает Дональда Трампа в среднем на 8%. По словам экспертов, не добавила нынешнему президенту США баллов и его шутка про отбеливатель. В прошлую пятницу Трамп предложил использовать дезинфицирующие средства для лечения пациентов с коронавирусом, что спровоцировало настоящий бум в соцсетях. Одни жестко критиковали главу Белого дома, другие – смеялись и постили шутки и фотожабы. А вот Джо Байден написал очень серьезный пост: "Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель".

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По словам бывшего замминистра обороны США Майка Карпентера, пандемия коронавируса окажет огромное влияние на выборы-2020 в США, так как показывает полный провал руководства Трампа.

"Думаю, для большинства американцев сегодня очевидно, что у "императора нет одежды". Многие публичные комментарии Трампа в январе, феврале и марте, минимизирующие значение COVID-19, даже несмотря на то, что его собственные спецслужбы предупреждали о надвигающейся катастрофе, просто не имеют оправдания. Более того, его отказ принять меры в эти критические месяцы привел к тому, что США оказались совершенно не готовы, несмотря на лучшую в мире медицинскую инфраструктуру. И вот на прошлой неделе во время брифинга Трамп предложил людям глотать отбеливатели, чтобы побороть вирус, как будто он какой-то средневековый шаман. Трамп торпедировал свою легитимность и большинство американцев ищут опытного лидера", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Как выиграть выборы

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер не сомневается, что медленный ответ Трампа на коронавирусный кризис и его странные заявления, к примеру, применять дезинфицирующие средства, нанесли ему политический вред. По словам дипломата, опросы общественного мнения показывают, что бывший вице-президент Байден идет впереди, как в национальном, так и в ключевых штатах, таких как Пенсильвания и Мичиган, оба из которых проголосовали за Трампа в 2016 году.

"Тем не менее, до президентских выборов более шести месяцев, многое еще может произойти. Экономика, как правило, влияет на то, сколько американских избирателей голосует. Многое может зависеть от того, насколько быстро оправится экономика США, которая сейчас находится в состоянии рецессии с более чем 22 млн безработных. Трамп явно хочет восстановить экономику, но он должен быть осторожен, чтобы не продлить или не углубить кризис в сфере здравоохранения", – сказал сайту "Сегодня" Стивен Пайфер.

К тому же, до конца непонятно, как будет развиваться пандемия коронавируса. Если она пойдет на спад, кандидаты смогут проводить публичные мероприятия, чтобы активизировать своего избирателя. По словам члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, у президента США всегда больше возможностей оказаться на телевидении, чем у оппонента, который потеряет доступ к избирателю, даже если предложит план выхода из экономического кризиса.

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Также, по мнению Анны Шелест, очень важно, кого Джо Байден назовет своим вице-президентом. Сам Байден уже пообещал, что это точно будет женщина. Американские СМИ называют сразу шесть претенденток: сенатора от Калифорнии Камалу Гаррис, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, губернатора Штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатора Нью-Мексико Лухан Гришэм и бывшую первую леди Мишель Обаму.

К примеру Камала Гаррис, по мнению американской прессы, может помочь Байдену с голосами афроамериканцев. К тому же, еще одной острой проблемой остаются мигранты. Как известно, Трамп приостановил иммиграцию в США до 24 июня. Исключения сделали лишь для медиков. По данным The Migration Policy Institute, около 20% из почти 30 млн тех, кто из-за пандемии остался без работы, – мигранты. Причем, многие из них не имеют доступа к страховке и, как следствие, не могут рассчитывать на пособия по безработице из общеамериканского пакета борьбы с последствиями коронавируса на $2,2 трлн.

"Во-первых, кризис в Штатах еще не набрал своего пика. Его развитие возможно в любом направлении и многое зависит от того, как власть будет реагировать. Во-вторых, до выборов еще шесть месяцев. В условиях нынешнего кризиса это слишком много. Плюс, мы говорим об избирательной кампании в нестандартных условиях. Сегодня Трамп что-то заявляет и все с него смеются. Но вспомните, во время предыдущих скандалов с Трампа тоже все смеялись, а экономика росла и его избиратель на это реагировал. К примеру, если на фоне отсутствия нормальной торговли с Китаем начнут создавать новые рабочие места… Ну и, конечно же, я бы выстраивала связь на том, какие штаты больше и меньше пострадали, успешно или неуспешно губернаторы этих штатов реагируют (на пандемию – Авт.), и к какой партии они принадлежат? В условиях кризиса эта цепочка может сработать. Если в каком-то штате губернатор классно реагирует и он республиканец, шансы, что народ в условиях кризиса проголосует за Трампа, все-таки будут больше", – сказала сайту "Сегодня" Анна Шелест.

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