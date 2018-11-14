"Караван мигрантов" подошли вплотную к США: беженцы сфотографировали на пограничном заборе

Сегодня, 20:02

Столкновений с американскими пограничниками не произошло, поскольку, только завидев их, мигранты возвращались на мексиканскую сторону

Фото: AFP
Фото: AFP

Участники первой волны так называемого "каравана мигрантов" достигли своего пункта назначения – границы Соединенных Штатов, сообщает 14 ноября Washington Examiner.

Мигранты, которые пешком дошли из Центральной Америки до США, взбирались на пограничное ограждение, сидели на нем и пытались пролезть сквозь отверстия в заборе.

Впрочем, только завидев пограничный патруль США, они возвращались на мексиканскую сторону, поэтому задержаний, столкновений или каких-либо других инцидентов не произошло.


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Как отмечается, в большинстве своем мигранты позиционируют себя представителями ЛГБТ-сообщества.

В пограничной службе США подтверждают, что люди, о которых пишут журналисты, являются членами "каравана мигрантов".

Напомним, что американский президент Дональд Трамп не исключает, что солдатам, которых отправят для охраны южной границы государства, придется применить оружие против "каравана мигрантов". 

Мы также писали, что развертывание войск на границе с Мексикой может обойтись американским налогоплательщикам в 42-110 млн долларов.

Кроме того, сообщалось, что мексиканские власти применили слезоточивый газ и начали массовые аресты, когда нелегалы попытались прорвать границу со стороны Гватемалы.
Мексика, США, граница, мигранты, беженцы, караван мигрантов
Источник:

"Сегодня"

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