Картер считает, что Трамп не победил бы на выборах без помощи России

Нет никаких сомнений в том, что Россия вмешалась в выборы, – считает Картер

Фото: AFP

Экс-президент США Джимми Картер заявил, что нынешний американский лидер Дональд Трамп не одержал бы победу на президентских выборах 2016 года без вмешательства России.

Об этом сообщило The Hill.

"Нет никаких сомнений в том, что Россия вмешалась в выборы. Думаю, в случае проведения полного расследования окажется, что без вмешательства, хотя еще не определен его масштаб, Трамп фактически не выиграл бы выборы в 2016 году", – сказал Картер.

"Он проиграл выборы, но занял этот пост, потому что русские вмешались", – подчеркнул он.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Напомним, до новых выборов президента США остается почти год, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз, и сайт "Сегодня" рассказал о кандидатах на пост президента США.

Также сайт представил возможных кандидатов на президентское кресло от республиканцев.

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