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Картину Нельсона Манделы продали за 112 тысяч долларов

3 мая, 22:59

Бывший президент ЮАР создал рисунок в 2002 году с помощью восковых пастельных мелков

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В США продали картину бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. На зарисовке изображена дверь его тюремной камеры на острове Роббен. Картину купили за 112 тысяч долларов.

Нельсон Мандела создал этот рисунок в 2002 году с помощью восковых пастельных мелков. Это была одна из немногих работ, которую бывший президент ЮАР хранил в своей личной коллекции. Позже картину унаследовала его дочь — Макавиза Мандела.

Фото: twitter.com/bonhams1793

После своего официального ухода в отставку, бывший президент ЮАР обратился к искусству как к "терапевтической деятельности", которая помогла ему воплотить воспоминания о своей жизни.

"Я думаю, для него искусство было прекрасным способом самовыражения или попыткой примириться с его историей", — сказала дочь Манделы Макавиза.

Картину Манделы продали на торгах в Нью-Йорке. Изначально она оценивалась примерно в 60-90 тысяч долларов.

Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела провел в тюрьме 27 лет за то, что пытался бороться за права человека в период апартеида. Камера, в которой он отбывал наказание, стала достопримечательностью.

Мандела был первым чернокожим президентом ЮАР и управлял страной с 1994 по 1999 год. Он умер в 2013 году, в возрасте 95 лет.

В прошлом году в ЮАР умерла бывшая жена легендарного Нельсона Манделы. Женщина умерла во сне в больнице Йоханнесбурга, окруженная семьей и близкими.

Между темв ЮАР продолжают бережно хранить наследие Манделы,призывавшего к расовому примирению. Не оправдались прогнозы пессимистов о том, что после кончины национального героя чернокожее большинство станет мстить белому меньшинству за апартеид.

Как ранее сообщалось, общая сумма наследства Нельсона Манделы составила 46 миллионов рандов (около четырех миллионов долларов).

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Тег ЮАР, картина, рисунок, мандела, нельсон мандела

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info24.ru

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