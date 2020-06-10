Катафалк с белыми лошадями и шарики: в США завершилось отпевание темнокожего, погибшего при задержании

В США завершилась церемония отпевания афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук офицера полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота – Ред.), Она произошла в Хьюстоне (штат Техас – Ред). Об этом информирует телеканал CNN.

Церемония состоялась в церкви The Fountain of Praise. Надгробную речь произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.

На похоронах Флойда выступили четверо высокопоставленных лиц – кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейла Джексон Ли, а также мэр Хьюстона Сильвестр Тернер. Байден заявил, что "похороны Флойда – это время для расовой справедливости", а мэр Хьюстона объявил 9 июня Днем Джорджа Флойда.

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После церемонии тело Флойда привезли на кладбище Houston Memorial Gardens в городе Перленд, где он будет погребен рядом с матерью. Последнюю милю шествия тело погибшего везли на катафалке, запряженном лошадьми.

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Накануне в этой же церкви в Хьюстоне прошло прощание народа с Флойдом, куда пришли тысячи людей.

Напомним, что 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский несколько минут давил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы на невозможность дышать. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста против неравноправия сначала в США, а затем и во всем мире.

Видео: Reuters

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